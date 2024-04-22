奇景光電展示新一代 WiseEye 超低功耗 AI 智慧感測方案

奇景光電22日針對最近引起關注的 WiseEye 超低功耗 AI 智慧感測，現場展示包括搭載 Dell Optimizer 用戶偵測戴爾筆記型電腦、德施曼（DESMAN）智慧門鎖、WiseEye PalmVein 掌靜脈身份驗證方案、以及 WiseEye2 運用於混合實境眼鏡中的眼球追蹤裝置、矽遞科技（Seeed Studio）Seeed Grove Vision V2 臉部網格和預訓練的電池供電終端 AI、近紅外線（NIR）智慧偵測相機、智慧膠囊內視鏡及 WiseEye 模組等，讓人真實感受到最新科技的脈動。

奇景 WiseEye 超低功耗 AI 智慧感測，聚焦先進、多元的裝置端 tinyML AI 和領先業界的超低功耗技術，特別適合以電池供電的終端人工智慧裝置，可顯著延長電池壽命，也讓原本受限於電池電力而無法擁有 AI 功能的終端裝置，找到了嵌入 AI 的突破方式。

奇景 WiseEye 超低功耗 AI 智慧感測，陸續在美國 ISC West 2024、德國 embedded world 2024等重大科技盛會展出，引起熱烈迴響，奇景特別在今日對媒體展示。奇景 WiseEye 已成功量產於戴爾筆記型電腦、智慧門鎖及多項客戶 AIoT 終端裝置產品外，為更推進終端 AI 生態鏈擴展，除持續與生態系統夥伴合作，奇景推出一系列自行開發的超低功耗 WiseEye 模組，隨插即用、無縫整合，協助客戶迅速開發終端 AI 裝置。另外，奇景推出尖端創新且高度安全的超低功耗手掌靜脈身份驗證解決方案 WiseEye PalmVein，成功連結生物特徵辨識的身分認證至日常終端裝置中。

奇景 WiseEye 超低功耗 AI 智慧感測，提供全時（Always-on）偵測的裝置端（On-device）tinyML（微型機器學習）AI解決方案，由奇景超低功耗 CMOS 影像感測器、自行開發 WiseEye AI 處理器和深度神經網路（DNN）模型所組成。奇景 WiseEye AI 擁有卓越的安全性和隱私保護，獲得 PUF RoT 和 PSA 第二級認證。

除此之外，WiseEye AI 感測，採裝置端 AI 推論處理，只輸出推論後的元資料（Metadata），充分保護輸入 AI 感測的資料，尤其是影像資料，元資料傳送只佔數位元大小，更能再協助系統及資料傳輸節電。奇景 WiseEye 的多功能性，對人工智慧開發人員在為終端 AI 裝置進行原型設計和部署推理時，帶來顯著益處，特別是那些需要電池供電應用裝置。

WiseEye 模組的應用範圍正在擴展到日常生活的各種應用，包括智慧停車、車隊管理、在場感測及寵物追蹤等。更多的推論設計，持續與眾多專精於日常應用領域客戶合作開發中。

奇景光電執行長吳炳昌表示，奇景很高興推出以電池供電、最新的生物辨識認證技術 WiseEye PalmVein 超低功耗 AI 解決方案，以及許多可實現無縫整合、隨插即用的多功能 WiseEye 模組，這些技術與眾多人工智慧平台結合，使奇景再次成為創新先驅者。

奇景相信，WiseEye 超低功耗 AI 智慧感測，將對資訊技術和安全領域產業，以及電池供電終端 AI人工智慧領域，產生顯著的影響，並開啟更多新的可能性。奇景也希望在蓬勃發展的 AI 應用領域，尤其是奇景專注的終端 AI 市場，藉由 WiseEye 超低功耗 AI 智慧感測技術，在奇景既有的驅動 IC 和車載應用外，為公司開創新局。