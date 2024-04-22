市場遇逆風調薪縮水？ 台積電：3%至5%與往年相同
晶圓代工廠台積電今年調薪幅度出爐，今年平均調幅與往年平均相同，約3%至5%。
台積電4月進行例行性調薪，2021年結構性調薪，固定薪酬調高20%、2022年為5%至10%，2023年則是在5%以內，主要是半導體產業景氣下滑影響，因此先前市場傳聞，台積電今年可能會壓抑調薪幅度。
不過台積電今天表示，今年平均調幅與往年一樣，約3%至5%。個人調薪幅度依據個人績效、年資、職等許多條件而定。
台積電指出，將持續提供富有挑戰性的世界舞台及具競爭力的薪資福利，與全體員工共享營運成果。
台積電今年預計在台灣招募6000人，其中包含工程師與技術員。碩士畢業新進工程師平均整體薪酬上看新台幣200萬元。
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