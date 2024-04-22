快訊

自強號預警性急停車！花蓮豪雨致災土石流崩落 鐵公路都不通

中科院九鵬基地傳巨響！救護車鳴笛民憂「彈藥出意外」 真相曝光

中信金送「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」！7家金控股東會紀念品一次看

聯電第九屆綠獎徵件活動啟動 守護台灣獨特生物多樣性

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

聯電（2303）所發起第九屆「綠獎」徵件活動，4月22日世界地球日正式啟動。綠獎連續舉辦八年以來，在台灣陸、海、空等領域已保育了約40項物種，從守護瀕臨絕種的台灣白魚、台灣穿山甲，到支持澎湖復育珊瑚棲地等，透過與綠獎得獎團體共同攜手，期待喚醒人類對地球上其他物種的重視，為守護台灣獨特的生物多樣性盡一份心力。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，受到氣候暖化的衝擊，全球正面臨著前所未有的物種滅絕威脅及生物多樣性損失，在此關鍵時刻，保育行動變得越來越緊迫。聯電長期以來積極投入綠色製造，在降低碳排的同時，也關注氣候變遷對生物多樣性的影響。我們透過綠獎計畫，推動及鼓勵環保團體及社會大眾能夠採取行動，確保台灣的生態環境可以永續發展下去。

根據農業部過去統計，台灣有100多種脊椎動物、近千種植物瀕臨絕種，許多物種正逐漸消失。截至2023年為止，綠獎已在全台支持68件跨產業、跨區域的環境解方，例如協助埔里一新社區推廣無農藥茭白筍種植，讓台灣白魚在乾淨的水質中復育，為當地的生態和經濟取得平衡；而因應海水升溫造成大規模的珊瑚白化，綠獎連續三年支持澎湖的珊瑚復育計畫，希望藉由復育珊瑚保育棲地，維護生物多樣性，讓內海生態得以永續發展。

聯電自2016年發起綠獎，祭出總獎金400萬元，公開徵求優質生態保育及綠色創新計畫，是國內對生態保育提供最高獎金之獎項。其中，「生態保育獎」以促進環境生物多樣性與物種復育為目標，分為大型生態保育計畫及青少年環境行動獎；「綠色創新獎」則是徵求氣候變遷和循環經濟的創新解決方案，結合新創團隊的創意和技術，串起低碳永續的新可能。

珊瑚 生態保育 聯電

延伸閱讀

美超級財報週登場 法人：台股籌碼偏空拚守季線

聯詠部分 OLED 驅動 IC 傳釋單台積電

大震撼…聯電退出聯詠董事會 市場緊盯後續是否出脫持股

聯詠訂單轉向 鐵咖關係生變

相關新聞

台積電公布今年調薪3~5% 調幅與去年相同

台積電（2330）公布今年4月年度平均調薪3-5%，與去年調薪相同。個人調薪幅度則視個人績效、年資、職等許多條件而定。半...

電芯國家隊 4／台廠機會來自美中衝突？業者籲政府獎勵

「其實做產業最重要一件事情是差異性，你的差異性在哪裡？你的競爭力就在哪裡！」台灣電池協會理事長楊敏聰指出...

電芯國家隊 3／台灣電芯供應鏈新機會 業者放眼「電池回收」生意

隨著台灣有5家業者宣布興建1GWh等級以上電池芯工廠，規模創史上之最，在出海口「電芯工廠」逐漸取得經濟規模後，能否帶動上游正負極材料、電解液、隔離膜等4大關鍵原料發展？

電芯國家隊 2／電芯業也能長出護國神山？人才是關鍵

近兩年鋰電池產業快速發展，對人才需求孔急，相關科系畢業生手上工作機會是過去2~3倍，鴻海拿出獎學金在畢業前給出近百萬年薪條件網羅人才，但即便台灣相關學系人才不算少...

電芯國家隊 1／台灣電芯曾是世界第二，人才卻流入中國大陸

「台灣也不是小學生，現在才開始做電芯量產這件事。」國立台南大學教授張家欽表示，台灣不是突然會做電芯，多年前技術十分領先，曾僅次於日本居世界第二，只是後來有點中斷了。

市場遇逆風調薪縮水？ 台積電：3%至5%與往年相同

晶圓代工廠台積電今年調薪幅度出爐，今年平均調幅與往年平均相同，約3%至5%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。