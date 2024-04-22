聯電第九屆綠獎徵件活動啟動 守護台灣獨特生物多樣性

聯電（2303）所發起第九屆「綠獎」徵件活動，4月22日世界地球日正式啟動。綠獎連續舉辦八年以來，在台灣陸、海、空等領域已保育了約40項物種，從守護瀕臨絕種的台灣白魚、台灣穿山甲，到支持澎湖復育珊瑚棲地等，透過與綠獎得獎團體共同攜手，期待喚醒人類對地球上其他物種的重視，為守護台灣獨特的生物多樣性盡一份心力。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，受到氣候暖化的衝擊，全球正面臨著前所未有的物種滅絕威脅及生物多樣性損失，在此關鍵時刻，保育行動變得越來越緊迫。聯電長期以來積極投入綠色製造，在降低碳排的同時，也關注氣候變遷對生物多樣性的影響。我們透過綠獎計畫，推動及鼓勵環保團體及社會大眾能夠採取行動，確保台灣的生態環境可以永續發展下去。

根據農業部過去統計，台灣有100多種脊椎動物、近千種植物瀕臨絕種，許多物種正逐漸消失。截至2023年為止，綠獎已在全台支持68件跨產業、跨區域的環境解方，例如協助埔里一新社區推廣無農藥茭白筍種植，讓台灣白魚在乾淨的水質中復育，為當地的生態和經濟取得平衡；而因應海水升溫造成大規模的珊瑚白化，綠獎連續三年支持澎湖的珊瑚復育計畫，希望藉由復育珊瑚保育棲地，維護生物多樣性，讓內海生態得以永續發展。

聯電自2016年發起綠獎，祭出總獎金400萬元，公開徵求優質生態保育及綠色創新計畫，是國內對生態保育提供最高獎金之獎項。其中，「生態保育獎」以促進環境生物多樣性與物種復育為目標，分為大型生態保育計畫及青少年環境行動獎；「綠色創新獎」則是徵求氣候變遷和循環經濟的創新解決方案，結合新創團隊的創意和技術，串起低碳永續的新可能。