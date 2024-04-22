聯發科、泓德能源簽署太陽能購電合約 每年買五千萬度

聯發科（2454）集團宣布與泓德能源旗下星星電力簽署太陽能購售電合約，將自2025年起導入每年5,000萬度的綠電，為達到2050年淨零排放的目標，跨出重要的一大步。

此次綠電採購範疇涵蓋聯發科技、立錡科技與達發科技等，朝向2030年達到聯發科技集團辦公室全面使用再生能源的目標。聯發科技更計畫持續發揮產業影響力，號召集團與供應鏈夥伴，促進各項綠電團購，除了太陽光電之外，聯發科技也積極洽談風電等其他再生能源的購售需求，以期帶領產業鏈擴大減碳效益，進一步擴大綠電使用量體。

聯發科技共同營運長顧大為表示：「聯發科技致力追求企業成長和環境永續之間的平衡，我們非常高興與泓德能源合作，共同努力實現淨零排放的願景。聯發科技也會持續透過產業影響力，與供應鏈夥伴們推進綠色能源的採用，達成我們對環境永續的承諾。」

泓德能源暨星星電力董事長謝源一表示：「聯發科技是一個具有遠見的企業，不僅在產品技術上展示卓越的表現，在環境永續的努力也是不遺餘力，我們很高興這次在綠能方面與聯發科技展開合作，未來也會持續推出優異的多元化減碳方案，期待創造更多雙贏。」

聯發科技近幾年來加大力道投入環境永續行動，透過綠色設計、節能減碳及供應鏈永續管理三大面向，落實環境政策。研發高效能低功耗晶片，降低終端產品能耗；積極進行辦公環境溫室氣體減量與盤查，完成ISO-14064及ISO-50001查證；推動供應鏈溫室氣體削減，主要供應商完成ISO-14064查證外，2023年完成公司溫室氣體管理平台，期能有效盤查及追蹤管理所有範疇之溫室氣體排放資料。