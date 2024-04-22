宏達電響應世界地球日 展現淨零碳排決心

基於使人類生活因科技而更美好，並將永續地球傳承給下一代的使命，全球智慧型手機與虛擬實境平台和生態系統創新設計領導者宏達電 HTC（2498）為響應世界環境保護活動，22日於世界地球日上公布「VIVE XR Elite 產品碳足跡查證報告」。HTC 為少數致力於揭露產品碳足跡內容的公司之一，此舉彰顯了 HTC 實現淨零排放的決心。此外，HTC也在產品設計、製造、運輸、使用和回收等方面取得了一系列重大的永續發展創新成果。這些成就不僅正在積極改變 XR 產業，同時也充分展現 HTC 在保護地球永續發展的實質行動。

永續創新設計：產品模組化

HTC 致力於創造對消費者有益，且對人類產生深遠影響為使命，更在產品生命週期的各階段堅守永續發展的承諾。以 VIVE XR Elite 為例，在整個產品生命週期中，其碳排放量為92.64公斤二氧化碳當量。

HTC 永續產品的關鍵體現在其採用模組化設計，VIVE XR Elite 和 VIVE Focus 3 的可拆卸電池設計深受消費者青睞。用戶可自行更換電池，避免了因電池效能降低而必須棄置整組設備的問題，這是其他 XR 頭戴式裝置和大多數現代電子產品所面臨的問題之一。這項可拆卸設計不僅延長產品的壽命，減少了廢棄物產生，同時優化了不可再生資源的使用。

持續提升能源效率

此外，HTC 產品中使用的電源供應器都符合相關的國際能效法規，包括美國加州能源委員會（the California Energy Commission）和歐盟的生態化設計指令（European Union's Eco-Design Directive），並且由第三方機構驗證，以確保符合美國能源部（the U.S. Department of Energy）所設定的最高級別（第六級）要求。目前，第六級要求待機用電量需低於0.1瓦，而 HTC 的充電器待機用電量最低僅為0.025瓦，此數值與美國能源部所訂定的標準相比低了75％待機用電量，展現 HTC 在能源效率提升方面的持續努力和承諾。

HTC 於2023年所推出的 VIVE 系列產品中，其電池座具有較大電池容量，可實現長達2小時的連續使用。在單位能耗（UEC）表現上亦比美國能源部和加拿大自然資源部的法規標準低了6.11％，VIVE 系列產品擁有更佳的電源管理效率及更低的待機電力設計。

在全球各區積極採取低碳、高節能運輸物流措施

此外，公司也在運輸和物流系統方面積極採取低碳及高效率運輸措施。首先，透過分析客戶分佈及運輸距離，在全球重點地區設立倉儲點。同時，縮短國際機場及港口與倉庫之間的運輸距離，增加海運和鐵路運輸的使用。這些措施不僅提高了配送效率，還有助於減少碳排放。由於全球物流基地之間的配送距離縮短，VIVE XR Elite 在新的陸運安排下，碳排放量減少了38.6％。

截至2023年，HTC 的空運、海運及陸運併單率平均達 72%，重新調整的低碳運輸與物流措施除了有效減少碳排放，並且促進了永續供應鏈和銷售網絡的建立。HTC 憑藉其在永續發展的務實行動，在 CDP 2023年度供應鏈議合評價（Supplier Engagement Rating；SER）中榮登最高等級的供應鏈議合領袖榜（A 級）榮譽，全球11,500多家公司中僅有3.9％獲得此殊榮。這一成就彰顯了 HTC 在永續發展方面的卓越成果。

創新永續思維：使用更多回收物料，再利用率高達87.1%，包材100%可回收利用

再者，HTC 在產品研發初期便考慮到減少廢棄物和重複利用資源的重要性，並對產品的可回收性進行了全面的評估。公司致力於廢棄物減量及資源重複利用，並委託第三方公正機構進行產品拆解和分析，以確保材料回收率。目前所有 HTC 產品，包括 VIVE XR 裝置和智慧型手機，都大幅超越了歐盟 WEEE（Waste from Electrical and Electronic Equipment）所訂定的標準，以 VIVE XR Elite 為例，產品本身使用可回收再利用的材料比例高達76.7％，遠高於歐盟 WEEE 的55％標準。產品的再利用率（包含回收、再利用以及再生的廢棄物的總可能回收率）為87.1%，也優於歐盟 WEEE 的標準數值75%。

此外，HTC 在產品包裝上也發揮了創新永續思維，將包裝材料由塑料轉為紙張，因為紙張可完全回收，有助於降低環境損害。例如，VIVE XR Elite 的包裝材料是由99％的回收材質所製成，並且100％可再回收利用。

HTC 致力於建立綠色未來，從產品設計、製造、運輸、使用到回收，全面考量可持續性，以創新產品、高效物流和減碳承諾為基石，引領 XR 產業邁向永續的未來。