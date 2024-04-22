2030年生成式 AI 市場規模 將達到1.5兆美元

生成式AI（generative AI）技術近年崛起，成為全球科技發展的焦點之一。DIGITIMES 分析師黃耀漢觀察，生成式AI市場目前處於初期階段，未來全球市場規模將由AI運算設備硬體佔據，2024年預估佔比高達95%。黃耀漢預估，2030年生成式AI市場規模將達到1.5兆美元，2024~2030年的年複合成長率(CAGR)達83%。

黃耀漢指出，未來5年AI相關軟體與服務市場規模佔比將快速提高，其中，手機將成為邊緣生成式AI最快落地的消費性產品，小參數量的小型語言模型(Small Language Model；SLM)與應用軟體將成為影響生成式AI發展速度的重要關鍵。

為了滿足生成式AI延伸至邊緣端推論的需求，目前SLM參數量以140億個以下為主。黃耀漢指出，指標業者的SLM如Meta的Llama 2、微軟(Microsoft)的Phi-2、Google的Gemma將成為SLM市場的主流，各SLM解答問題的能力各有優劣，參數量多寡非判定關鍵因素。

黃耀漢表示，手機為生成式AI最快落地的消費性產品，其應用範疇包含圖生成圖、文生成文、圖生成文、文生成圖等類型。其中，圖生成圖為手機用戶使用頻率最高的類型，功能包含物件放大／縮小、缺漏填補等，其次為文生成文類型，功能包含文字對話機器人、文字摘要等功能。

然而，目前一般用戶使用手機的生成式AI功能頻率偏低，無法帶給用戶在使用手機上有顯著差異。黃耀漢認為，生成式AI手機應用可朝使用程序方向發展，以改善使用者經驗為目標，可使用戶對於生成式AI的應用效益更有感。

另一方面，自從OpenAI於2023年11月推出ChatGPT以來，生成式AI技術掀起了熱潮。生成式AI能夠產生新的文字、圖像、音樂等資料，消費者對其接受度逐漸提高，應用軟體市場也呈現百花齊放的態勢。

黃耀漢預估，2030年生成式AI市場規模將達到1.5兆美元，2024~2030年的年複合成長率(CAGR)達83%；其中，2030年生成式AI軟體與服務類的生成式AI產品的市場規模，將佔全球整體生成式AI比重達32%與55%，生成式AI軟體與服務將成為未來帶動生成式AI市場規模成長的重要關鍵。

展望後市，黃耀漢表示，以全球生成式AI市場而言，台灣業者藉ICT產業鏈優勢下，最早獲取生成式AI市場的商機，未來軟體與服務將成為重要的關鍵，台灣業者可提早布局投入奪取市場先機。