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緯創森林經營碳匯專案來了！落腳屏東百公頃林地擁利多

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
右起緯創資通總經理暨執行長林建勳，永在林業總經理蔡瑞鴻。緯創／提供
右起緯創資通總經理暨執行長林建勳，永在林業總經理蔡瑞鴻。緯創／提供

代工大廠緯創（3231）22日宣布，團隊將積極搶進碳匯領域，並於今上午正式與永在林業結盟，攜手開展位於屏東縣車城鄉、總面積達100公頃林地的森林經營碳匯專案，這個劃時代的計畫除了是台灣科技業首例、同時亦是迄今最大規模的森林經營碳匯專案執行場域，展現緯創為台灣的環境永續所貢獻之心力。

為確保符合國內法規並與國際標準接軌，緯創將邀請行政院農業部林業試驗所為專業顧問，檢視專案適用條件與合格性，並查驗所取得的調查資料，確定其能滿足資料品質規範，進而通過第三方驗證，取得森林碳額度。

這項合作對於台灣具有多項重要意義。首先，此專案作為台灣科技公司進入森林經營碳匯領域的開端，為未來跨業合作案件開啟了新的可能性，有望引領更多企業和場域投入森林永續發展計劃。其次，透過森林經營碳匯專案的實施，將有助於提升林地的生態與經濟效益，促進生物多樣性保護和森林增匯，以自然解方(Nature-based Solution, NBS) 因應氣候危機，為人類與環境創造共榮的局面。

緯創率先啟動森林永續發展專案，為緯創在邁向淨零永續的道路立下重要里程碑。我們期待能為台灣的森林經營和永續發展事業帶來積極正向的影響，為我們的下一代留下更美好的自然環境。

林業 生態 緯創

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