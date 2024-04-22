緯創森林經營碳匯專案來了！落腳屏東百公頃林地擁利多
代工大廠緯創（3231）22日宣布，團隊將積極搶進碳匯領域，並於今上午正式與永在林業結盟，攜手開展位於屏東縣車城鄉、總面積達100公頃林地的森林經營碳匯專案，這個劃時代的計畫除了是台灣科技業首例、同時亦是迄今最大規模的森林經營碳匯專案執行場域，展現緯創為台灣的環境永續所貢獻之心力。
為確保符合國內法規並與國際標準接軌，緯創將邀請行政院農業部林業試驗所為專業顧問，檢視專案適用條件與合格性，並查驗所取得的調查資料，確定其能滿足資料品質規範，進而通過第三方驗證，取得森林碳額度。
這項合作對於台灣具有多項重要意義。首先，此專案作為台灣科技公司進入森林經營碳匯領域的開端，為未來跨業合作案件開啟了新的可能性，有望引領更多企業和場域投入森林永續發展計劃。其次，透過森林經營碳匯專案的實施，將有助於提升林地的生態與經濟效益，促進生物多樣性保護和森林增匯，以自然解方(Nature-based Solution, NBS) 因應氣候危機，為人類與環境創造共榮的局面。
緯創率先啟動森林永續發展專案，為緯創在邁向淨零永續的道路立下重要里程碑。我們期待能為台灣的森林經營和永續發展事業帶來積極正向的影響，為我們的下一代留下更美好的自然環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言