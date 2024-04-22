IP、ASIC 加持 安國力拚今年轉盈　

神盾旗下安國（8054）22日舉行股東常會，副董事長蔡玲君指出，安國後續在IP、ASIC產品線未來布局可望有不錯成績，且預期下半年業績將可望優於上半年，全年有機會力拚轉虧為盈。

安國22日召開股東常會，會中通過去年度財報及虧損撥補案，同時決議以資本公積配發每股0.5元現金。另外，安國還通過辦理私募增資案，發行股數以不超過1,000萬股，主要為後續可能引進策略性投資人及因應未來發展資金需求。

安國去年全年每股淨損1.21元，股東相當期待後續什麼時候可望轉虧為盈，蔡玲君指出，轉盈一直都是公司努力營運的目標，預期今年在IP、ASIC等新轉型營運布局下，6奈米及7奈米產品後續有機會開始貢獻業績，預期今年下半年營運可望優於上半年，全年有望力拚轉虧為盈。