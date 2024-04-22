IP、ASIC 加持 安國力拚今年轉盈
神盾旗下安國（8054）22日舉行股東常會，副董事長蔡玲君指出，安國後續在IP、ASIC產品線未來布局可望有不錯成績，且預期下半年業績將可望優於上半年，全年有機會力拚轉虧為盈。
安國22日召開股東常會，會中通過去年度財報及虧損撥補案，同時決議以資本公積配發每股0.5元現金。另外，安國還通過辦理私募增資案，發行股數以不超過1,000萬股，主要為後續可能引進策略性投資人及因應未來發展資金需求。
安國去年全年每股淨損1.21元，股東相當期待後續什麼時候可望轉虧為盈，蔡玲君指出，轉盈一直都是公司努力營運的目標，預期今年在IP、ASIC等新轉型營運布局下，6奈米及7奈米產品後續有機會開始貢獻業績，預期今年下半年營運可望優於上半年，全年有望力拚轉虧為盈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言