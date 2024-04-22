英業達 AI 影像有成！大方捐全套設備、替環境永續找解方

英業達（2356）22日宣布，團隊為保護臺灣山林並減緩生物多樣性危機，攜手臺大實驗林團隊，由英業達捐贈監控設備並提供AI技術，共同研究溪頭雲霧林及園區生態問題，期待以智能影像演算法找出環境威脅的原因及有效解方，以保護臺灣珍貴雲霧林生態。

英業達指出，全世界只有1%的森林可稱為雲霧林，臺灣位於亞熱帶、熱帶交界的高山島嶼，擁有極為豐富的山地雲霧林。「霧」可為生態系帶來非降雨的水分補充，亦可遮蔽過多太陽輻射量，對森林生態系如一層保護傘，讓更多物種適生於環境中，對雲霧林物種豐富性至為重要。

溪頭位於典型亞熱帶霧林帶，臺大實驗林管理處蔡明哲處長表示：「長期觀測溪頭雲霧，發現其生成頻率確有下降趨勢。除全球暖化因素外，每年有近二百萬遊客到訪，周遭遊憩產業發展可能導致大量產熱，造成局部地區暖化、降低雲霧發生頻率」。

為研究影響雲霧生成及變動因素，臺大實驗林與英業達跨界合作，英業達除捐贈相關研究經費，並提供邊緣運算裝置及紅外線感測技術等軟硬體設備，進行AI影像物件偵測及AI影像技術分析，以加速釐清雲霧減少成因，並進而找出解決方案。

英業達董事長葉力誠表示：「英業達致力保護臺灣自然生態及生物多樣性，使豐富多樣的山林及自然資源與人類永續共存。英業達相信企業不僅是以營利為目的，更應利用自身技術優勢善盡社會責任，企業不只服務人類，也須保護生態及整體環境，以實際作為實踐永續價值」。