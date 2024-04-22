聯詠部分 OLED 驅動 IC 傳釋單台積電

聯詠（3034）近年發展OLED驅動IC頗有成績，日前傳出該公司已贏得知名客戶相關手機應用大單，原本外界預期，這會為與其合作關係密切的聯電（2303）帶來訂單。不過近日業界消息指出，相關晶圓代工訂單其實是花落台積電（2330），聯詠也會與其合作針對IC生產先進行開發調整，以確保將來的生產良率等表現。

對於上述訂單相關傳聞，聯詠表示不予評論，該公司在台灣、中國大陸、日本等地都有投片，過去如此，現在與未來也是如此。

聯電與聯詠向來合作關係密切，被外界視為是後者的主力晶圓代工合作廠商，是其重要奧援。不過聯電也指出，對單一客戶不予評論。而台積電對於上述聯詠釋單傳聞同樣不評論。

由於聯電接下來將退出聯詠董事會，同時又傳出聯詠部分OLED驅動IC會釋單給台積電，也引發業界不少揣測。

IC設計廠提到，以聯詠的營收規模，不會只有一家合作的晶圓代工廠，而該公司與台積電應當也不是第一次合作。

同時，業界人士認為，雖然生產OLED驅動IC只需要22／28／40奈米等成熟製程，並不是台積電獨步武林的先進製程，也不是其發展重點，且價格也不見得會比較便宜，但或許該客戶有偏好的晶圓代工廠，這可以確保其所需的IC大多集中在同一套系統內生產，對整體生產掌握度高。

而對聯詠來說，不光只是眼前的訂單，積極配合客戶打入供應鏈後，只要產品供應表現良好，之後有機會可以穩定跟著持續升級成長。