FII揪伴 攻綠色低碳商機

鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）宣布與創新新材簽署戰略合作協定，雙方將在3C消費電子型材研發、智慧製造與數位化轉型等領域開展全面戰略合作，並成立合資公司，專注廢鋁回收，共同推動產業綠色低碳發展。

業界認為，全球ESG意識高張，蘋果等主要大廠釋單考量不僅是成本、技術，也把ESG考量進去，鴻海集團擴大綠色低碳領域布局，有助後續持續獲得大廠認可，贏得更多訂單。

工業富聯是全球領先的高端智慧製造及工業互聯網服務商，在電子製造服務產業位居全球第二。創新新材是中國大陸規模最大的鋁合金材料生產企業之一。此次戰略協定的簽署，標誌著雙方的合作關係再上新台階。