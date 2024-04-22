快訊

大震撼…聯電退出聯詠董事會 市場緊盯後續是否出脫持股

FII揪伴 攻綠色低碳商機

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）宣布與創新新材簽署戰略合作協定，雙方將在3C消費電子型材研發、智慧製造與數位化轉型等領域開展全面戰略合作，並成立合資公司，專注廢鋁回收，共同推動產業綠色低碳發展。

業界認為，全球ESG意識高張，蘋果等主要大廠釋單考量不僅是成本、技術，也把ESG考量進去，鴻海集團擴大綠色低碳領域布局，有助後續持續獲得大廠認可，贏得更多訂單。

工業富聯是全球領先的高端智慧製造及工業互聯網服務商，在電子製造服務產業位居全球第二。創新新材是中國大陸規模最大的鋁合金材料生產企業之一。此次戰略協定的簽署，標誌著雙方的合作關係再上新台階。

工業富聯 鴻海

延伸閱讀

商場改裝建材不浪費 環球購物中心永續行動跨世代扎根

工業富聯攜手創新新材 聚焦3C消費電子型材、廢鋁回收

台中國際旅展今開跑搶暑假商機 雙都設館推在地旅遊

南市學生用低碳方式探故鄉 用環境地圖描繪家鄉之美

相關新聞

大震撼…聯電退出聯詠董事會 市場緊盯後續是否出脫持股

台灣IC設計二哥聯詠將於5月31日舉行股東常會並全面改選董事，公司公告的八席董事候選人名單全為自然人，大股東暨現任法人董...

輝達新超級電腦 鴻海組裝…電子代工龍頭前景更加亮眼

輝達（NVIDIA）全球第一台以Grace Hopper架構AI伺服器打造的超級電腦落腳美國，用於美國國家實驗室，由鴻海...

聯詠訂單轉向 鐵咖關係生變

聯電退出聯詠董事會之際，傳出原本幾乎十拿九穩的聯詠最新OLED驅動IC代工訂單也飛了，聯詠改為找台積電下單。聯詠過往被視...

日月光再奪蘋果新訂單 獨拿iPhone 16 SiP模組大單

日月光投控再奪蘋果新訂單，獨家拿下蘋果今年全新設計、用於iPhone 16系列新的機身兩側，取代現有實體按鍵的電容式按鍵...

日月光先進封裝業績 倍數成長

日月光投控獨拿蘋果新釋出的電容式按鍵系統級封裝（SiP）模組大單之際，先進封裝接單同步強強滾，不僅台積電擴大釋出CoWo...

輝達打造超級電腦 台達電、勤誠迎訂單爆發期

輝達（NVIDIA）首款以Grace Hopper架構AI伺服器打造的超級電腦問世，其驚人的晶片搭載量曝光，需要極高瓦數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。