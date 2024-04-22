甲骨文AI伺服器大投資 鴻海受惠

全球軟體巨擘甲骨文（Oracle）規劃未來十年在日本投資逾80億美元（逾新台幣2,580億元）建設雲端資料中心，以滿足市場對AI和雲端基礎設施日益成長的需求。甲骨文大手筆投資AI伺服器，法人看好其主力供應商鴻海（2317）可望受惠。

研調機構集邦科技（TrendForce）看好，2024年全球伺服器ODM廠以鴻海成長幅度最高，出貨量年增5%至7%，訂單包含戴爾16G平台、亞馬遜AWS Graviton 3與4、 Google Genoa與微軟Gen9等相關訂單。AI伺服器訂單方面，鴻海今年奪下甲骨文代工訂單，是一大斬獲，同時也承接部分亞馬遜AWS客製化晶片（ASIC）訂單。

外電報導，甲骨文創辦人兼董事長Larry Ellison曾表示，幾乎每個政府都希望擁有一個主權雲，為自己的政府提供專用區域，因為AI功能有助於提高政府作業效率。

甲骨文先前公布上季獲利超出預期，主因伺服器需求旺盛，其雲端運算收入首度超越傳統軟體授權收入。