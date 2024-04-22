聯詠訂單轉向 鐵咖關係生變

聯電（2303）退出聯詠（3034）董事會之際，傳出原本幾乎十拿九穩的聯詠最新OLED驅動IC代工訂單也飛了，聯詠改為找台積電（2330）下單。聯詠過往被視為聯電「鐵咖客戶」，如今釋單台積電，成為市場熱議的另一焦點。

台積電總裁魏哲家上周甫下修全球半導體與晶圓代工市場成長預估展望，外界認為與晶圓代工成熟製程市況復甦腳步不如預期有很大的關係。聯詠這批最新OLED驅動IC主要供應美系手機品牌大廠，業界原本看好將為聯電產能利用率與業績帶來一定程度貢獻，如今「煮熟鴨子飛了」，業界關注後續聯電與聯詠的合作關係變化。

對於外傳最新OLED驅動IC代工訂單轉投台積電，聯詠表示不予評論，強調該公司在台灣、中國大陸、日本等地都有投片，過去如此，現在與未來也是如此。聯電也說，對單一客戶不予評論。而台積電對於上述聯詠釋單傳聞同樣不評論。

聯詠源自聯電集團，其分割獨立後，自然以聯電為最重要代工夥伴，長期以來都是聯電主要客戶。聯電向來也對聯詠非常照顧，疫情期間晶圓代工成熟製程產能大缺，業界即盛傳聯電力挺聯詠，給予相當大的產能支援，讓聯詠在同業苦於要不到晶圓代工產能時，能獲得充裕的產能奧援，賺到晶片荒的大商機。

由於聯電接下來將退出聯詠董事會，同時又傳出聯詠部分OLED驅動IC會釋單給台積電，引發業界不少揣測。

OLED驅動IC可說是聯詠近年的明星產品，外界密切注意其知名客戶的訂單後續將會為其帶來多少業績挹注，未來會有多少比例的相關訂單留在原有晶圓代工廠。