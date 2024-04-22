輝達打造超級電腦 台達電、勤誠迎訂單爆發期

輝達（NVIDIA）首款以Grace Hopper架構AI伺服器打造的超級電腦問世，其驚人的晶片搭載量曝光，需要極高瓦數的電源與機殼作為後援，台達電（2308）、勤誠分別為輝達欽點的電源與機殼認證供應商，將迎來新一波訂單爆發期。

根據美國阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）公開的數據，全球第一台以輝達Grace Hopper架構AI伺服器打造的超級電腦「Venado」，搭載2,560顆輝達Grace Hopper超級晶片，以及920顆輝達Grace CPU超級晶片。

這意味要驅動這類搭載數千顆超級晶片的超級電腦順利運作，高瓦數且穩定的電源是關鍵，而要容納這麼多超級晶片，機殼也扮演相當重要的角色。

業界人士指出，輝達新AI架構對高階電源產品以及高階客製化機殼的需求有增無減，而台達電、勤誠近期都已先後獲得輝達認證，將會是繼H100之後，次世代AI晶片浪潮下的主要受惠者。

其中，台達電透過整合電源、散熱及被動元件三大關鍵零組件優勢，從電網一路做到晶片，提供全系列AI電源全方位整合方案，成為輝達（NVIDIA）新AI晶片的電源大贏家，業界看好，台達電今年來自AI伺服器訂單將呈現數倍爆炸性成長。

此外，台達電是今年唯一參加輝達GTC大會的電源廠，會中展示透過NVIDIA Omniverse開發的創新數位孿生平台，以提升智慧製造實力，展現與輝達合緊密作。

法人指出，台達電的電源及散熱不只做輝達的生意，整個AI生態系包括緯創、鴻海、廣達、華碩、英業達、廣達等系統廠都可能採用台達電源解決方案，商機龐大。

勤誠也有參與今年輝達GTC大會，主要供應伺服器機殼。據悉，勤誠除先前獲輝達欽點，成為2U MGX伺服器合作夥伴外，更已切入GB200伺服器供應鏈，搶佔AI伺服器商機，受惠強勁訂單需求，有望逐季增長向上，維持下半年優於上半年、全年營運優於去年的預期。

展望未來。勤誠表示，AI伺服器仍為今年市場關注焦點，終端客戶AI相關應用的雲端伺服器需求旺盛，除受輝達青睞成為GB200 2U伺服器合作夥伴外，該公司也積極布局系統廠及ODM廠策略合作，在1U、2U、4U產品上皆有不同專案展開，並將在今年的台北國際電腦展中，展出輝達MGX伺服器機殼解決方案，持續深化與產業龍頭合作。