大震撼…聯電退出聯詠董事會 市場緊盯後續是否出脫持股

台灣IC設計二哥聯詠（3034）將於5月31日舉行股東常會並全面改選董事，公司公告的八席董事候選人名單全為自然人，大股東暨現任法人董事聯電（2303）未入列，是聯詠在1997年從聯電分割獨立後，聯電首度退出聯詠董事會，震撼業界。

聯詠成立以來，就被歸類為「聯家軍」要角，也是聯電集團的「大金雞」。近期半導體景氣復甦腳步再度出現雜音，聯電卻退出聯詠董事會，放掉這隻「大金雞」，震撼市場。根據今年3月公告的最新統計資料，聯電持有聯詠股票約1.64萬張，持股比率約2.7％，聯電退出聯詠董事會後，後續是否會出脫聯詠持股，引發關注。

對於聯電退出董事會，聯詠指出，這次董事候選人名單是朝主管機關公司治理的方向努力，增加獨董及女性比例。聯電則表示，尊重聯詠提出的董事候選人名單。

聯詠是面板驅動IC大廠，近年每年都大賺逾一個股本，2021年至2023年每股純益各為63.87元、45.96元、38.32元，為台股獲利績優生，股價也長期維持在二、三百元以上，上周五（19日）收盤價為588元，是台股高價IC設計股代表之一。

聯詠1997年由聯電商用產品事業部獨立出來，並於2001年上櫃，2002年轉上市，向來被外界視為是聯電集團相關重要IC設計布局之一。

聯詠2015年首度躋身全球IC設計營收前十大公司。根據集邦科技（TrendForce）最新統計，聯詠去年在全球IC設計業營收排名第七，是台廠當中，表現僅次於聯發科（2454）的業者，產業地位相當重要。

聯詠現有八席董事中，包括五席一般董事與五席獨董，其中，一般董事除了法人董事聯電，還包括董事長何泰舜、副董暨總經理王守仁，以及吳廣義與張忠恒，獨董則是劉永生、蔡士傑、黃婷婷。

根據聯詠公告的最新董事候選名單，下一屆董事會維持八席，但一般董事減為三席，全由自然人出任，聯電法人董事席次遭剔除。新任一般董事名單為何泰舜、王守仁續任，新增人選為聯電轉投資的迅捷投資協理鄭婉伶，但鄭婉伶也是自然人身分入列，並非聯電法人代表。

聯詠新一屆董事會獨董由原三席增為五席，公司提名人為劉永生、黃婷婷、蘇慧貞、王金來、廖湘如。其整體董事候選人名單中，男女比例各半。

就算聯詠仍有自然人身分的董事候選人與聯電集團有淵源，業界人士認為，至少聯電不再擔任聯詠的法人董事，會降低後者的集團色彩，可能有些商務會更好談。