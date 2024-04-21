台積電揭露 去年獨董、董事酬勞近2000萬元　

台積電（2330）年報出爐，去年董事酬勞也對外揭露，平均每位董事酬勞為1.18億元，但根據台積電年報指出，幾乎所有獨立董事酬金約1,320～1,644萬元，董事曾繁城及國發會酬金則同樣為1,056萬元，

證交所日前公告台積電董事酬金平均為1.18億元，不過由於該數字並未扣除極端值，幾乎所有董事及獨董的酬金則大約僅落在1,056萬元和1,320～1,644萬元，且跟其他公司相較，台積電董事酬勞其實差不多。

另外根據台積電公告董事酬勞給付辦法，董事兼任經理人者，不參與董事酬勞的分配。

台積電年報顯示該公司給付總裁及經理人的酬金政策，是參酌個人經歷、專業能力、管理職能及所擔任的職位等綜合面向，也與財務性及非財務性等績效目標連結，以反映職責及工作績效。酬金包含薪資、按季發放的業績獎金、特支費，還有公司根據年度獲利狀況所發放的員工酬勞（分紅），並自2022年起新增限制員工權利新股，以連結股東利益及ESG成果。