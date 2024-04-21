駭客集團Hunters陸續駭進日本HOYA、台灣群光 全球光學產業緊張

駭客集團Hunters International近來接連駭進全球光學業者，繼3月底駭進日本光學大廠HOYA、取得1000萬美元贖金之後，4月16日又在暗網公布駭進台灣電腦周邊產品大廠群光，取得1.2TB資料，由於群光為Go Pro、Amazon、Google、HP國際大廠等代工，也因此，消息公開後，供應鏈相當關注，在產業圈、資安圈引起討論。

HOYA是日本光學大廠，以製造玻璃聞名，台灣消費者配眼鏡時，有時候就會用到HOYA的鏡片，而HOYA不只做一般的光學鏡片，也會製造光罩基板，是半導體供應鏈的一環。4月初，市場傳出HOYA遭駭，並被駭客組織Hunters International取得170萬份、約2TB的文件檔案，Hunters International也向HOYA索討1000萬美元的贖金。

而日本光學大廠才遭駭不到兩周，台灣Go Pro代工廠群光也接連遭駭。

資安業者透露，Hunters International上周二在自家暗網上，放出群光被駭的資訊，群光總共被駭1.2TB的資料、約420萬份的檔案，而這次群光被駭之所以廣受市場關注，在於駭客不僅將駭進群光的資訊置頂，駭客更直接貼出部分被駭資料，雖然Hunters International並未對外公布勒索多少金額，但已經引起市場關注。

群光是攝影機代工大廠，更是Go Pro合作已久的製造商，不只Go Pro，亞馬遜視訊門鈴Ring、Google智慧攝影機Nest Cam都是群光的客戶。

今年以來，駭客集團Hunters International相當活躍，據了解，Hunters International源自於先前已被美國FBI破獲的Hive。2022年時，美國司法部聯手德國執法部門、荷蘭國家警察高科技犯罪單位破獲了Hive，但並非所有Hive首腦都被捕獲，不久之後，Hunters International油然而生。

雖然Hunters International強調自己與Hive無關，但根據資安專家研究，Hunters International的程式碼與Hive高度相似，很有可能是Hive組織裡的人藉此東山再起。

對於此次群光被駭事件，資安公司竣盟科技創辦人鄭加海表示，資安重點應該放在預防和準備上，而不僅僅是應對已發生的資安事件，同時，企業應該意識到，無論安全措施有多嚴密，都無法保證完全不被侵入，企業也應具備快速事件應變能力，尤其必須熟悉機敏資料狀況，以及遭受攻擊時如何迅速恢復營運，唯有透過全方位的應對策略，企業才可以將駭客入侵帶來的影響降到最低。