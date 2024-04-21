研調機構預估今年AI伺服器出貨占比逾1成 鴻海、廣達等台廠受惠

研調機構預估今年全球伺服器整機出貨量將年增2%，其中各家 ODM 2024年出貨方面仍以AI伺服器出貨較為強勁，使全年出貨年增率及占比均有望達雙位數，並預估AI伺服器占比約12.1%，鴻海（2317）、廣達（2382）等供應鏈營運將受惠。

研調機構最新研究顯示，伺服器整機2024年出貨趨勢主要動能仍以美系 CSP 為大宗，並預估2024年全球伺服器整機出貨量約1,365.4萬台，年增約2.05%，其中各家 ODM 2024年出貨方面仍以AI伺服器出貨較為強勁，主要受惠於北美雲端資料中心業者訂單帶動，使AI伺服器2024年出貨年增率及占比均有望達雙位數。

分析師指出，從研調機構最新研究可知，2024年全球伺服器整機出貨量可望重回成長，且AI伺服器2024年出貨年增率及占比均有望達雙位數以上，而AI伺服器需求強勁，主要受惠於全球生成式AI市場可望迎來爆發性成長。

根據 Bloomberg Intelligence 統計，預估生成式AI市場規模可望從2022年的400億美元規模到2032年成長至1.3兆美元，期間年複合成長率（CAGR）將高達41.7%。因全球生成式AI市場商機與潛力龐大，因此在訓練AI系統所需基礎設施的需求推動下，使目前市場對AI Server 與AI晶片的需求正在上升。

因2024年全球伺服器整機出貨量可望重回成長，且AI伺服器需求與成長強勁，將有利伺服器相關供應鏈後續的營運表現，看好鴻海、廣達、華碩、文曄、川湖等供應鏈營運將受惠。