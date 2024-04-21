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彭双浪：連保守日本移民政策都轉向 台灣要更積極

中央社／ 台北21日電
台北市電腦公會理事長暨友達董事長彭双浪表示，連最保守的日本，這幾年都積極開放移民政策，台灣招攬外籍人才必須更積極。中央社
台北市電腦公會理事長暨友達董事長彭双浪表示，連最保守的日本，這幾年都積極開放移民政策，台灣招攬外籍人才必須更積極。中央社

台灣從2020年開始出生人數少於死亡人數，引爆人力危機。台北市電腦公會理事長暨友達董事長彭双浪表示，連最保守的日本，這幾年都積極開放移民政策，台灣招攬外籍人才必須更積極；他也建議，科技是台灣重要的國防，政府應恢復研發替代役。

彭双浪接受中央社獨家專訪，他表示，「最近到日本玩，發現很多服務人員都是外國臉孔，來自大陸、東南亞等地。」過去日本向來被認為是最保守，但為了因應高齡化社會，這幾年很積極開放移民政策，從白領專業人士到藍領，現在連家人也可以一起過去，確實吸引到很多人。

相較之下，台灣是緊接日本，即將步入高齡化社會的國家，只是台灣的移民政策還是太保守。

「現在已經不是人才短缺，是人力危機。」彭双浪說，我的年紀，出生的時候台灣1年誕生40萬人，但現在1年出生才12萬人，這個缺口怎麼補。

台灣總人口從2024年1月開始下降，2020年開始「生不如死」。根據國發會估計，2030年台灣將面臨40萬人力缺口。為此，彭双浪提出搶救人力短缺危機的3大建議。

「科技也是台灣重要的國防」，彭双浪表示，台灣從2008年開始實施研發替代役，成為產業進用、培養研發人才的重要管道，但政府為配合國家常備兵員額需求，決定不再受理94年次後出生的役男申請替代役。他認為，產業研發替代役每年需求僅占役男人數8%，但對國內研發能量的提升效果卻是相當大，他建議政府能恢復研發替代役。

其次， 彭双浪觀察現在台灣有160多所大學，平均每年要關掉4到5所，因為沒有人讀，他建議可以想辦法讓這些學校存續，企業可以加入出點錢，提供更多誘因，吸引東南亞、新南向國家的學生來台留學，這些人畢業後可以留下來就業。比起從外面找人進來，他從教育就開始接受台灣的系統，留下來之後會更容易適應。

第三，根據粗估，台灣有超過100萬人在大陸工作或生活，回過頭來看，既然我們輸出這麼多人到大陸，為什麼台灣不能也引進一些大陸員工進來。

「邏輯很簡單，以友達為例，我是經過投審會核淮到大陸設廠，設廠20幾年，我們在那邊培養這麼多人才，政府可以設個條件，例如在我公司待5年以上的人才，讓我可以引進到台灣。」彭双浪說，很多大陸員工其實也想到台灣來，增加一些工作歷練，台灣則可藉此紓解人力短缺問題，締造雙贏。

彭双浪 日本

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