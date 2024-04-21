Computex變身AI武林大會 50年老牌電腦公會扮推手

不到2個月，台北炙熱的6月即將迎來一場AI武林大會，「你唸得出名字的全球AI大咖，幾乎都會來」，坐在竹科友達全智能會議室內，台北市電腦公會理事長暨友達董事長彭双浪接受中央社獨家專訪，他信心滿滿地預告這場全球矚目的Computex盛會。

事實上，3月中旬在美國舉行的輝達（NVIDIA）GTC大會，黃仁勳即當眾預告6月即將來台，甚至透露將帶來好消息，替Computex做足宣傳。毫無意外，超微（AMD）執行長蘇姿丰、英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）、美超微（Supermicro）執行長梁見後等當前最炙手可熱的AI大咖也宣布將於6月來台，「沒來Computex，就好像不是大咖？」彭双浪笑著說。

伴隨著台灣資通訊產業轉型成長50年的台北市電腦公會（TCA），一路走來篳路藍縷，彭双浪說，電腦公會顧名思義和「電腦」有關，因此過去歷任理事長多半是系統廠出身，如宏碁創辦人施振榮、和碩董事長童子賢，前宏碁董事長王振堂等，「很多人問，為什麼你做面板跑來當TCA理事長？」

這背後，其實是公會一路伴隨台灣資訊產業轉型演進的歷史縮影。

TCA做產業推廣也辦活動 資訊月短短5天賺1棟樓

台北市電腦公會最初是在1974年11月5日由15家企業發起成立，主要任務是推廣電腦產業發展，一位已退休的電腦業總經理表示，「各縣市其實都有電腦公會，台北市電腦公會原本只是其中之一」。

不過，除了產業推廣，TCA還辦活動，像是台灣規模最大的3C消費展資訊月，早年盛況空前，就是出自TCA之手。電腦業總經理回顧，「在網路購物出現前，大家年底全擠到展場買電腦，業界傳聞，當時光華商場的電腦通路業者，光是資訊月短短5天檔期賣出的電腦就可以賺1棟樓。」

另外，TCA也與外貿協會合辦Computex，多年來穩居全球前3大電腦展，台北市電腦公會可說是台灣資訊產業發展背後的重要推手。

隨著能量不斷累積，如今的TCA會員廠商將近4000家，領域涵蓋資訊服務、軟體、硬體、網通、智慧科技等，遍布全台，且完整串聯ICT（資通訊）上下游生態。業務範圍也不斷擴大，包括舉辦國內各大資訊展覽，組團參與國際性資訊展覽，以及扮演資通訊產業與政府的溝通橋梁等，成為國內資訊業最具代表性的公會團體。

彭双浪說，電腦公會老早就不只有電腦，而是延伸到整個資通訊（ICT）產業，包括硬體和軟體，主辦的Computex更是躍升為世界首屈一指國際級展會。

生成式AI全球旋風 彭双浪：對台灣是千載難逢好機會

然而，TCA的發展並非一帆風順，2020年，突如其來的新冠疫情，為台北市電腦公會掀起一場風暴。

彭双浪回憶道，2019年12月接任TCA理事長，才隔2個月，2020年初就碰到新冠疫情，第1年幾乎沒事幹，只有定期開開理監事會，還改成線上，他苦笑，自己是「最輕鬆的理事長」。

苦笑背後，仍可感受到彭双浪對於疫情心有餘悸。他說，「當時TCA有大約7成收入來自會展事業，疫情一來，幾乎所以展覽都沒法舉辦，這麼大的組織，可能連薪水都發不出來。」

隨著疫情擴散，原本2020年2月登場的台北國際電玩展，立刻宣布延後到6月舉辦，之後更決定停辦。至於台北國際電腦展，為全球最大電腦展之一，經討論後，迅速啟動B計畫，既然實體不能辦，就算辦了也沒人來，那就改辦線上。

彭双浪說，「因為疫情，整個潛力被逼出來，反而為TCA帶來結構性改變。」像是不少國際大廠及科技網紅，現在在展覽期間，會透過台北實體活動+影音平台直播方式，直接向全球宣傳並曝光最新產品，其點閱率或傳播地區都是疫前難以想像或做不到的。

直到今天，雖然疫情已過，公會包括Computex、智慧城市展、台北國際電玩展等實體展都已恢復舉辦，但依舊保留虛擬展會。「過去，實體展頂多辦1個禮拜，很多買家或廠商那段時間不能來就miss掉，但線上展可以維持很久，接觸到更多受眾」，彭双浪一語點出虛實整合的好處。

今年Computex預計會有1500家廠商、動用4500個展位，並吸引將近5萬名國際買主來台，回到疫情前水準。更重要的是，今年Computex以「Connecting AI」（AI串聯、共創未來）為題，輝映台灣在火紅的AI產業中所扮演的關鍵角色。

彭双浪觀察，過去1年多來，生成式AI掀起全球旋風，台灣剛好處在整個AI產業的最核心。這波AI浪潮之於台灣，是千載難逢的好機會。

從GPU晶片，到雲端的AI伺服器，再到邊緣（Edge）的AI PC，台灣之於全球AI供應鏈舉足輕重。下一步，彭双浪認為這幾年台灣廠商積極發展各種AI場域應用，如智慧製造、智慧商業、智慧零售、智慧醫療、智慧教育、永續綠能等，未來這些AI解決方案可以整案輸出，進一步擴大台灣AI產業的國際影響力。