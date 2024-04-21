半導體通路雙雄 靠併購壯大

半導體通路雙雄大聯大與文曄競爭激烈，去年大聯大營收規模領先，但今年首季文曄已超前，4月初開始計入併購而來的加拿大通路商Future營收。外界預期，今年兩強較勁會更激烈，雖然文曄有Future這顆大補丸，但一向擅長併購的大聯大除了本身成長性，後續若有併購，全年表現依舊相當驚人。

大聯大目前持續評估併購，不過該公司也強調，不會為併而併，需考量併購帶來的綜效，包括資源整合、業務拓展、增加獲利等。

受整體市況影響，大聯大業績在2021年創新高後，已連兩年衰退，不過去年仍是全球前三大半導體通路廠及台灣半導體通路龍頭，營收6,718.88億元。

至於文曄，掛牌以來一路保持成長局面，去年合併營收5,945.18億元，年增4%，比大聯大少700多億元。

不過文曄今年迎來小金雞，4月2日成功完成收購加拿大通路商Future，交易總金額達38億美元，折合新台幣超過1,200億元。

文曄併購Future創台灣企業有史以來對外國併購案最高金額，對文曄來說，更重要的是綜效。根據Gartner資料，以去年半導體業務通路市占率來算，文曄占9.9%，在全球排名第四，加計Future的市占率後，合計達12.2%，一舉成為全球市場居冠。

Future去年營收約54億美元，零負債，是小而美的通路商，獲利率比文曄高出不少。文曄去年淨利1.3億美元，加計Future後，擬制性全年淨利可跳升到4.14億美元，擬制性毛利率也從文曄本來的3.1%，提升到6.2%。