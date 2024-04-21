誠美材23日開董事會 經營權之爭受矚目

偏光片大廠誠美材（4960）將於本周二（23日）召開董事會。外界預期，本周是否順利召開董事會，並提出董事候選人名單，將是董總兩派經營權之爭的重要決戰關鍵。

誠美材將在6月7月召開股東常會，全面改選九名董事（含三名獨董），不料董座何昭陽日前指控總座連巍鐘尋求外部勢力，意圖以少數股權控制公司經營，他將引進新外部大股東天逸集團，支持自己續任董座。誠美材獨董則質疑何昭陽未經授權攜出公司大小章，嚴重違反內控，為此更向警局備案。

此事因何昭陽日前無預警召開員工大會，發內部員工信而浮上檯面，公司董總兩派互槓，再掀經營權之爭 。

何昭陽日前對內部員工發信，指控誠美材大股東之一恆泰公司兩家控股大股東聲稱，連巍鐘有違背恆泰公司董事長職務行為，將保留法律追訴權，為維護公司權益，原訂15日召開董事會因此延宕。