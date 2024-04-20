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台積電創辦人張忠謀：土地水電資源 面臨挑戰
蔡總統昨（19）日頒授台積電（2330）創辦人張忠謀國家最高榮譽的「中山勳章」，感謝他六度代表她擔任領袖代表，代表國家參與「APEC經濟領袖會議」。張忠謀表示，近年全球化面臨挑戰，現在的台積電領導人需要高度智慧，讓台積電在世界市場公平競爭。
張忠謀受勳後表示，這份榮譽是對他過去30多年來創立並領導經營台積電，在台灣建立世界級科技公司的楷模，對台灣經濟成長做出貢獻的肯定。他將這份榮譽與台積電全體同仁分享，也感謝妻子張淑芬的全心全意支持。
張忠謀說，前30年，台積電在全球自由貿易的環境下成長、繁榮。但最近幾年全球化面臨挑戰，現在的台積電領導人需高度智慧，讓台積電在世界市場公平競爭。
張忠謀表示，台積電也面臨土地、水、電、人才等資源的挑戰，需要政府與各界繼續支持，他真誠相信也熱切期待在現在台積電領導人帶領下，台積電全體員工能持續團結合作，朝共同目標邁進，不斷突破種種挑戰、再創奇蹟，並對這塊土地做出最大貢獻。
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