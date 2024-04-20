台積11人登年薪億元俱樂部 董座劉德音去年領到5.2億元

經濟日報／ 記者尹慧中蘇嘉維／台北報導
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

台積電（2330）昨（19）日公布年報，揭示高階主管年薪。年報顯示去年薪酬億元主管達11人，台積電去年營運下滑，董事長劉德音與總裁魏哲家年薪同步縮水，兩人去年分別領5.2億元、5.4億元。

依據台積電更新的年報顯示，劉德音去年領取董事酬金5.2億元，比前一年減少1.1億元，減幅17.5%；魏哲家去年領取的酬金5.48億元，較前一年減少0.96億元，減幅14.87%。

台積電致股東營業報告書重點 圖／經濟日報提供
台積電致股東營業報告書重點 圖／經濟日報提供

台積電預計6月4日召開股東常會，隨著台積電年報出爐，劉德音、魏哲家以及執行副總經理暨共同營運長秦永沛和米玉傑等經理人去年年薪也曝光。

根據台積電公布年報，億元薪酬以上主管合計11人，包括共同營運長秦永沛、米玉傑，副共同營運長侯永清、張曉強，財務長黃仁昭、資安長林錦坤、人資長何麗梅、副總經理羅唯仁、瑞克‧凱希迪、余振華等人，較前年少了五位。年薪5千萬元到1億元之間的高階主管共15名，較前一年的12人增加。

台積電表示，給付總裁及經理人之酬金政策，參酌經歷、專業能力、管理職能及所擔任之職位等綜合面向，亦與財務性及非財務性等績效目標連結。台積電也自2021年起新增限制員工權利新股，連結股東利益及ESG成果。

證交所日前公布上市公司2023年董事酬金，台積電平均每名董事酬金達1.18億元，總額占稅後淨利0.14%。據台積電年報資料顯示，獨立董事酬金約1,320萬至1,644萬元，董事曾繁城酬金僅1,056萬元，劉德音的酬金拉高董事酬金平均水準。台積電去年業績下滑，總營收達2.16兆元，年減4.5%。

台積電 年薪

延伸閱讀

國家最高榮譽！蔡總統親頒中山勳章 感謝張忠謀帶領半導體業站上國際

台積電（2330）會繼續投資且越跌越買！ 財經達人：今年可能將不只一次打破單季營收最高紀錄

台積電海外生產 要客戶分擔成本

不妙！台積電CoWoS強勁也沒用？ 台指期盤後、ADR盤前都跳水

相關新聞

台積電創辦人張忠謀：土地水電資源 面臨挑戰

蔡總統昨（19）日頒授台積電創辦人張忠謀國家最高榮譽的「中山勳章」，感謝他六度代表她擔任領袖代表，代表國家參與「APEC...

AI手機 下半年大戲

年初三星推出首款AI（人工智慧）手機Galaxy S24，讓三星重返全球手機龍頭寶座，電信業者看好，今年一點五萬元以上智...

讀字困難卻「闖蕩好萊塢」成最強綠葉、撕下種族性別標籤：從未擺脫朗讀恐懼，但我必須信自己

一個有學習障礙的人，在閱讀和書寫文字都困難的情況下，如何背劇本、誦唸台詞，甚至成為好萊塢中最為人所熟記的實力派女配角？

台積11人登年薪億元俱樂部 董座劉德音去年領到5.2億元

台積電昨（19）日公布年報，揭示高階主管年薪。年報顯示去年薪酬億元主管達11人，台積電去年營運下滑，董事長劉德音與總裁魏...

台積電：AI霸權競逐 加劇地緣風險

台積電將在6月4日召開股東會並改選董事，台積電昨（19）日更新年報、發布「致股東營業報告書」。台積電董事長劉德音、總裁魏...

竹科三期計畫 加速邁步

延宕40年的新竹科學園區第三期計畫，內政部國土管理署昨（19）日召開都委會，歸納新竹縣政府提出的方案與陳情意見，都計專案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。