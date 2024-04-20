台積11人登年薪億元俱樂部 董座劉德音去年領到5.2億元

台積電（2330）昨（19）日公布年報，揭示高階主管年薪。年報顯示去年薪酬億元主管達11人，台積電去年營運下滑，董事長劉德音與總裁魏哲家年薪同步縮水，兩人去年分別領5.2億元、5.4億元。

依據台積電更新的年報顯示，劉德音去年領取董事酬金5.2億元，比前一年減少1.1億元，減幅17.5%；魏哲家去年領取的酬金5.48億元，較前一年減少0.96億元，減幅14.87%。

台積電致股東營業報告書重點 圖／經濟日報提供

台積電預計6月4日召開股東常會，隨著台積電年報出爐，劉德音、魏哲家以及執行副總經理暨共同營運長秦永沛和米玉傑等經理人去年年薪也曝光。

根據台積電公布年報，億元薪酬以上主管合計11人，包括共同營運長秦永沛、米玉傑，副共同營運長侯永清、張曉強，財務長黃仁昭、資安長林錦坤、人資長何麗梅、副總經理羅唯仁、瑞克‧凱希迪、余振華等人，較前年少了五位。年薪5千萬元到1億元之間的高階主管共15名，較前一年的12人增加。

台積電表示，給付總裁及經理人之酬金政策，參酌經歷、專業能力、管理職能及所擔任之職位等綜合面向，亦與財務性及非財務性等績效目標連結。台積電也自2021年起新增限制員工權利新股，連結股東利益及ESG成果。

證交所日前公布上市公司2023年董事酬金，台積電平均每名董事酬金達1.18億元，總額占稅後淨利0.14%。據台積電年報資料顯示，獨立董事酬金約1,320萬至1,644萬元，董事曾繁城酬金僅1,056萬元，劉德音的酬金拉高董事酬金平均水準。台積電去年業績下滑，總營收達2.16兆元，年減4.5%。