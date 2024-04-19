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英特爾亞太暨日本區新任總經理 莊秉翰出任

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾新任亞太暨日本區（APJ）總經理莊秉翰。圖/英特爾提供
英特爾新任亞太暨日本區（APJ）總經理莊秉翰。圖/英特爾提供

英特爾公司今日宣布，亞太暨日本區（APJ）以及印度區新任業務暨行銷事業群（SMG）主管，持續推動企業轉型。莊秉翰（Hans Chuang）獲任命為亞太暨日本區（APJ）總經理，即日起生效。莊秉翰將派駐於台灣，負責英特爾亞太暨日本區業務，包括推動營收成長、與在地生態系夥伴合作創造新機會，同時強化現有客戶和合作夥伴關係。

莊秉翰擁有英屬哥倫比亞大學電機工程學士學位，以及麥吉爾大學（McGill University）MBA學位。

莊秉翰表示，亞太暨日本區是英特爾全球佈局中最多元、成長最快的地區之一。透過合作夥伴力量，將持續致力於建立開放的生態系，以透明和安全的方式為客戶提供服務，這將是英特爾在亞太暨日本區取得長期成功的關鍵。

今年3月，英特爾宣布印度成為業務暨行銷事業群組織中的獨立區域，利用印度市場的快速成長和商業機會實現盈利化。英特爾副總裁暨印度區總經理Santhosh Viswanathan將帶領新成立的印度區，以其專業知識推動企業價值和客戶導向的商業策略。

印度 日本 英特爾

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