9成上班族認AI會取代職務！擁有AI技能能鍍金？上班族這麼看

近年來AI快速發展已經成為全球科技進展的主要驅動力之一，調查發現，多數上班族對AI有濃濃的危機感，9成認為AI會取代某些工作。在上班族心目中，最危險的職業有翻譯、客服、產線、以及櫃台。至於至於擁有AI技能，能不能為自己鍍金？6成3想靠AI技能加薪，期待加薪6,736元。

1111人力銀行調查發現，隨著AI應用融入生活，高達98%的上班族都有使用AI應用的經驗，最常接觸的項目依序為語音助理、影像生成、智能客服、餐飲業的自助點餐系統，以及語言生成的AI模型。上班族使用AI的主要目的為提高工作效率59.3%、找資料56.9%、娛樂休閒41.8%、對新科技感興趣41.2%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，翻譯、客服、產線和櫃台的工作，通常包括大量的重複性任務，舉例來說客服處理的問題大多是相似的諮詢，只要依據既定的操作手冊就能解決，而生產線依賴的是標準化的生產流程，這些常規性的任務正是AI所擅長的工作，因此特別容易被取代，隨著AI系統在語言處理、自然語言理解的能力不斷提高，更能精準地解決翻譯與櫃台工作。

曾仲葳表示，儘管AI的出現衝擊部分的職務，但同時也促使企業招募更多新興人才，根據1111人力銀行的資料庫顯示，過去一年AI的相關職缺成長幅度達到3%，包括大數據分析師、人工智慧工程師、資料科學家、演算法工程師、AI溝通師，都是當前的熱門職缺。

至於擁有AI技能，能不能為自己鍍金？9成3的上班族認為學習AI可以增加就業競爭力，認為不學習會被淘汰佔63.6%比率最高，其次是減輕工作負擔49.6%、便於轉換道37.5%、升職加薪29.0%。一旦掌握AI工具，上班族對薪資的期待如何？6成3的上班族認為學會AI對提升薪資有幫助，平均可以加薪6,736元。

不只上班族會主動使用AI應用來提高作效率，AI在企業組織的運用也逐漸提升，調查顯示有將近9成的企業對AI抱持正面的態度，包括開放員工依個人需求使用36.4%、正面鼓勵員工了解新知30.3%，更有超過2成已將AI應用融入公司作業流程當中，其中以資訊科技業、醫療業以及金融業轉型速度最快。