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台積電去年營運下滑 董事長劉德音年薪減少1.1億元

中央社／ 新竹19日電
台積電董事長劉德音。圖／台積電提供
台積電董事長劉德音。圖／台積電提供

台積電去年營運下滑，董事長劉德音與總裁魏哲家年薪同步縮水，分別降至新台幣5.2億及5.47億元，減少1.1億及0.95億元。不過，台積電仍有多達10名高階主管年薪達1億元以上水準。

台積電預計6月4日召開股東常會，隨著台積電年報出爐，劉德音、魏哲家以及執行副總經理暨共同營運長秦永沛和米玉傑等經理人去年年薪也曝光。

劉德音去年領取董事酬金5.2億元，比前一年減少1.1億元，減幅約17.5%，約占台積電去年稅後淨利0.0621%。魏哲家去年領取的酬金約5.47億元，也比前一年減少0.95億元，約占台積電去年稅後淨利0.0653%。

秦永沛、米玉傑、歐亞業務資深副總經理暨副共同營運長侯永清、業務開發暨海外營運辦公室資深副總經理暨副共同營運長張曉強、人力資源資深副總經理何麗梅、企業策略發展資深副總經理林錦坤、企業策略發展資深副總經理羅唯仁、企業策略發展資深副總經理瑞克‧凱希迪、副總經理余振華及財務長黃仁昭去年薪資皆超過1億元。

證券交易所日前公布上市公司2023年董事酬金，台積電平均每名酬金達1.18億元，總額占稅後淨利0.14%。據台積電年報資料顯示，獨立董事酬金約1320萬至1644萬元，董事曾繁城酬金僅1056萬元，主要是劉德音金額高，拉高平均水準。

台積電去年受產業調整庫存影響，業績下滑，總營收達2.16兆元，年減4.5%，稅後淨利8385億元，年減17.5%，每股純益32.34元。

台積電 年薪

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