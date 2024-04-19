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中華電拚淨零減碳 技術長黃志雄提4字訣

中央社／ 台北19日電

中華電信積極導入淨零減碳，中華電信執行副總經理暨技術長黃志雄今天分享，策略上可分為「盤、減、轉、抵」4字訣，意即盤查碳排放、減碳作為、轉型再生能源、抵換碳權。

工研院今天舉辦第3屆ITRI NET ZERO DAY打造淨零時代競爭力論壇暨特展，黃志雄出席活動時受訪表示，中華電是電信產業龍頭，電信產業結合ICT能力進行科技減碳，是極需要著力發展的路徑，也可以協助不同產業節能減碳。

他表示，工研院研究指出，通信產業對於產業減碳效益很大，例如許多科技應用讓各界能「多用網路少用馬路」，中華電協助台灣的減碳量，已相當於台北市一整年的碳排放量。

他在論壇演說時則指出，永續發展最重要的是人才，舉例而言，2023年中華電開辦346班ESG相關培訓課程，培育近4萬人次員工，並開辦課程輔道員工取得83張ISO 14064-1證照和85張ISO 14001證照，今年並開設3班高階主管「組織碳盤查」課程。

他也分享，中華電在淨零減碳的策略上，有「盤、減、轉、抵」4字訣，意即盤查碳排放、減碳作為、轉型再生能源、抵換碳權。

具體作為上，黃志雄指出，中華電除了汰換耗能設備、針對機房節能減碳、啟動智慧節能、汰停3G網路、共用C-RAN機房、研發IOWN全光化網路技術之外，還實施內部碳費，透過高於業界的電費訂價，激勵內部單位全力衝刺節能減碳，積極推動低碳營運。

中華電信布局綠電，董事會先前已通過20年新台幣500億元再生能源採購預算；中華電主要透過購買再生能源、科技減碳兩大策略執行減碳，如果還差一點碳排才能達到全面淨零，就要透過碳權來中和，中華電先前已完成碳交所首批碳權採購，未來要購買多少碳權，還未詳細盤點。

中華電信 減碳

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