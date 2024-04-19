遠傳網路門市推母親節早鳥限時優惠

遠傳（4904）宣布，母親節檔期活動搶先開跑，祭出「4月歡樂99」限時優惠方案，不單辦門號或是搭配手機/3C，都有優惠，4月底前申辦指定單門號，5G限時加送99GB上網流量，4G額外贈600元購物金，加碼再抽總價萬元遠百禮券。另外，申辦iPhone 15 Pro系列1TB機款，搭配指定方案最高再折7,299元；iPhone福利機限量供應，新申辦/攜碼或續約通通都可以申辦。

遠傳指出，即日起新申辦、攜碼、續約iPhone 15 Pro 1TB、iPhone 15 Pro Max 1TB搭配999以上資費，限時最高可再折7,299元，入手最頂規機款趁現在，而iPhone 15其他機款搭配指定方案也享最高2,500元折扣；另外，網路門市再祭出限量iPhone 14系列A品福利機，搭配門號享優惠價，再享遠傳保固三個月，「3C/ Apple商品/平板綁約優惠」新申辦、攜碼最高現折$3,000元，續約最高折2,500元。

遠傳指出，月底前來遠傳網路門市申辦5G 599、799、999指定單門號方案並簽約24個月以上，共3,400元起購物金回饋，線上專屬限時再送99GB上網流量，暢快享受5G飆網免煩惱；另外，申辦4G指定方案同樣提供優惠，額外加送600元購物金，最高現賺3,000元購物金，此外，額外加碼萬元好禮，申辦上述方案加碼抽500元遠百禮券共20名。

另外，針對老客戶，遠傳指出，線上新辦、攜碼第二門門號，申辦指定方案最高送3,500元購物金，另外老客戶續約搭配手機/3C等商品，再享最高現折2,000元。