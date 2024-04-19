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群創擬辦理現金減資 預計減資12%、每股退還現金1.2元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

群創（3481）19日董事會通過擬辦理現金減資退還股東股款，以提升股東權益報酬率及調整資本結構，預計減資比率約12 %，每股退還股款現金約1.2元，減資後股本798.91億元。

群創擬辦理現金減資金額108.94億元，銷除股份10.89億股；以目前已發行股份總數為普通股90.78億股，依減少資本計算，預計減資比率約為12 %，每股退還股款現金約1.2元，減資後股本798.91億元；惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行股份總數計算。

群創表示，本次現金減資俟提請股東會通過並呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日及減資換股基準日等相關作業事宜。

群創指出，透過客製化和自主研發提高競爭力，維持產品利潤，提升公司價值，並致力推動「數位轉型」，從智慧製造到智慧營運，全面提昇公司的經營體質，透過結合大數據與AI人工智慧，使產品朝向高質量、高規格的趨勢發展，以具競爭力的產品滿足客戶需求。

同時，透過建立場域生態圈推升產品加值的策略，成功跨域整合大小尺寸顯示器，提供智慧交通、智慧城市的各項智慧解決方案；群創強調，將深耕非顯示器領域如智慧醫療、半導體封裝等多元領域，朝向成為更全方位的場域解決方案供應商。

減資 群創 股東會

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