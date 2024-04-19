研調機構預估今年 AI NB 出貨達4,500萬台

研調機構預估2024年AI NB出貨將達4,500萬台，占整體NB市場出貨量約四分之一。法人機構指出，雖AI PC產品仍在發展初期階段，對終端使用者可帶來的效應仍不明確，但總體來說，將有望刺激PC產品銷售成長，華碩（2357）、鴻海等供應鏈將受惠。

研調機構最新研究顯示，2024年在微軟及主要處理器與品牌業者共同推動下，預期將有三波AI PC的出貨潮，第一波AI PC出貨潮由採英特爾Meteor Lake及超微Hawk Point處理器的NB所帶動，但處理器的AI運算能力亦未到位，其生成式AI應用仍以在雲端運作為主。

第二波AI PC出貨潮將由採高通Snapdragon X系列的最高階版本，代號Hamoa的WoA（Windowson Arm）機種所帶動，此機種也可望成為首台搭載Windows終端側Copilot功能的機種。

第三波AI PC出貨潮將由可運行終端側Copilot的X86處理器平台所帶動。因此在微軟及主要處理器與品牌業者共同推動下，研調機構預估2024年配置NPU的AI NB出貨量可達4,500萬台，占整體NB市場出貨量約四分之一。

法人機構認為，2024年NB市場的成長主軸仍是多年一次的換機潮為主，AI PC或AI NB 可能僅為市場成長的助力之一，因為AI PC或AI NB的軟體生態圈仍未完整、成熟。但因微軟建議AI PC的算力至少應有40 TOPS以上，記憶體要16 GB以上，硬碟要512 GB以上，使搭載NPU的AI NB的產品規格將較一般NB提升，也將使AI NB產品價格較一般NB可高出約2~3成，使AI NB的發展趨勢明確之後，PC品牌廠將可望受惠AI PC帶動單價提升的商機。

因此雖AI PC產品仍在發展初期階段，對終端使用者可帶來的效應仍不明確，但總體來說，將有望提升PC產品的附加價值，創造產品功能差異化並有望刺激PC產品之銷售成長，因此正面看待AI PC的發展，將有利NB與PC供應鏈後續的營運表現，包括華碩、鴻海、廣達、文曄等供應鏈將受惠。