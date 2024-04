宏碁擴大 Chromebook Plus 產品線 鎖定教育、商務市場

PC品牌大廠宏碁(2353)擴展旗下Chromebook產品線,推出Acer Chromebook Plus 514(CB514-4H/T),提供注重性能、精巧且耐用的機型,讓用戶得以透過ChromeOS的AI功能完成更多工作,鎖定教育、商務市場。

宏碁筆記型電腦產品事業總處長林恭正表示,新款Acer Chromebook Plus 514(CB514-4H/T)注重性能表現,結合便攜式設計及14 吋FHD螢幕,使用戶能夠充分運用Chromebook Plus所提供嶄新功能。透過Acer Chromebook Plus裝置,讓學生、企業、家庭和個人能獲得較以往強大的效能、上網及升級功能。

全新Acer Chromebook Plus 514 為Acer Chromebook Plus筆記型電腦系列的最新成員,不僅具有強化後的Chromebook性能和體驗,更能提供絕佳的硬體設計、全新升級的螢幕和攝影鏡頭,展現強大的生產力、創造力和多媒體功能。

14 吋Chromebook 的FHD螢幕配備IPS 技術、300 尼特亮度和寬闊視角,使影片、照片、圖像到文字等內容都能栩栩如生且清晰,其螢幕更是支援AI圖形設計和照片編輯工具完美調色盤,能支援內建的Google Photos 應用程式中的Magic Eraser ,以及由Adobe Firefly 生成式AI驅動的Adobe Photoshop和Adobe Express。

全新Acer Chromebook Plus 514提供Chrome Education Upgrade,能於校園實現無縫設備管理,協助資訊管理人員大範圍的管理設備,並提供管理方針以協助掌握所有Chromebook Plus 功能。Acer Chromebook Plus 514 是一款適合教育工作者、相關從業人員及高等教育學生的卓越設備,可協助他們存取包括Screencast、Adobe Express和 File Sync在內的應用程式,並於離線狀態下展現生產力。

此外,全新Chromebook Plus系列提供Chrome Enterprise Upgrade,解鎖 ChromeOS的內建商務功能。 Acer Chromebook Plus Enterprise 514使IT部門及員工能夠透過零接觸註冊快速入職,透過易於管理的設備規劃簡化用戶體驗,保持工作效率;並以資料控制和遠端設備清除等功能,防止資料外洩,確保資料和使用者安全;而ChromeOS 故障排除協助及全天候IT 管理員,能輕鬆管理更新、洞察報告和技術問題。