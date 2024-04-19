台積電ADR挫近5% 法人：台股居高思危意識提高

台積電法人說明會後，ADR重跌4.86%，費半指數挫跌1.66%，法人分析，外資近期撤出台股，但本土資金熱絡，台股18日無懼美股科技股震盪，開低走高，收復20300點，但盤勢波動加劇，居高思危意識提高。

美國公債殖利率走揚，反映出聯邦準備理事會（Fed）貨幣政策立即轉向的希望日益渺茫，華爾街股市主要指數歷經震盪後多半收黑。

道瓊工業指數漲0.06%、標準普爾500指數下跌0.22%、科技股那斯達克指數下滑0.52%、費城半導體指數挫跌1.66%。

台積電18日舉行法人說明會，看好第2季營收可望回升6%，下半年逐季成長；儘管智慧手機、個人電腦復甦力道不如預期，車用市場恐將衰退，台積電在AI需求強勁下，今年美元營收仍將成長逾2成；美中不足的是，台積電法說會未宣布調高資本支出，市場期待落空。

台積電ADR重跌4.86%，至132.27美元；台指期盤後下跌355點，收在19998點，再度跌破2萬點大關，是否牽動台股走勢待觀察。

台股18日高低震盪逾300點，由台積電翻紅領軍上漲87.87點，收在20301.2點，成交值新台幣4484.9億元。三大法人合計賣超60.43億元，其中外資及陸資賣超66.59億元、自營商賣超6.81億元，投信買超12.97億元。

法人分析，美股震盪，導致外資近期賣超台股，但本土資金依然熱絡，增加台股韌性，台股18日無懼美股科技股震盪，呈現開低走高，不過量能明顯收斂，顯然市場仍靜待科技廠財報數據，隨著盤勢波動加劇，居高思危意識提高，留意族群上漲延續性恐不足。