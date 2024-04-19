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台灣太陽能內需市場 有望復甦

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

國內太陽能業者有望迎來美國市場轉單潮之餘，台灣內需市場同步報喜。隨著新內閣成員陸續到位，加上準經濟部長郭智輝熟稔太陽能產業界，過往力推綠色能源，外界預料，新政府的綠電政策勢必將持續推升國內太陽能產業蓬勃發展，而國內業者也普遍看好第2季起，台灣太陽能內需市況有望開始復甦，迎接下半年旺季到來。

去年受到台灣總統大選因素影響，許多國內太陽能電廠工程延宕，導致太陽能產業從上游到下游出貨動能都受影響。隨著大選結束，加上新內閣陸續拍板，目前已有許多中南部太陽能電廠開始加速動工，業界看好，內需市場有望迎接春燕歸來。

目前國內多數太陽能廠內需營收占比超過五成，若內需市場加速復甦，有助相關供應鏈業績回神，擺脫去年營運不振的陰霾。

業界人士指出，準經濟部長郭智輝來自產業界，相當了解目前國內太陽能產業的困境與挑戰，期盼新政府上台後，能更加大刀闊斧進行各項改革，並解決業界面臨的痛點，讓台灣加速邁向淨零碳排的目標。

據悉，郭智輝創立的崇越集團跨足太陽能電站及環保工程業務，同時也有發展漁電共生以及儲能，在產業界擁有輝煌的歷練與宏觀視野，目前不少太陽能業內人士都樂觀以對，同時也相信新經長會更加傾聽業界心聲，並積極解決台灣能源轉型所面臨的各種問題。

太陽能產業 太陽能電廠 經濟部

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