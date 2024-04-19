台積電海外生產 要客戶分擔成本

談到海外布局，台積電（2330）總裁魏哲家昨（18）日表示，美國、日本，以及歐洲皆按照進度持續推動，考量海外生產成本更高，希望客戶一起分擔成本，也已和客戶討論海外廠生產價值，客戶同意分擔更高的成本。

分析師追問海外廠區產品訂價議題。魏哲家回應，價格策略是機密，僅有公司與客戶知道，但海外生產確實面臨人力、電價等成本較高問題，加上又受大環境通膨影響，因此，台積電已經開始跟客戶討論價格。

魏哲家表示，台積電海外布局取決於客戶需求及政府支持，並確保台積電長期毛利率目標可達53%以上。

魏哲家昨日更新台積電海外廠區進度，美國部分，亞利桑那州第一廠將如期於2025上半年量產4奈米製程；第二座廠按日前宣布的計畫，除了3奈米，也增加2奈米製程，預計2028年量產；第三座廠預計提供2奈米或更先進製程技術。

日本熊本廠目標今年第4季量產，已與合資夥伴宣布在日本設立第二座特殊製程技術晶圓廠，規劃2024年下半年開始興建、2027年底生產。

至於歐洲廠，魏哲家說，德國德勒斯登廠將如期於2024年第4季開始建廠。