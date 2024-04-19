台積最旺Q1…每小時賺1億 反映高效能運算需求強勁

台積電（2330）昨（18）日於線上法說會公布首季稅後純益2,254.9億元，每股純益8.7元，為歷年最賺錢的第1季，換算一天賺約25億元，每小時獲利逾1億元，是台股上市櫃企業中最賺錢的公司，反映AI等高效能運算（HPC）市場需求強勁，帶動3奈米及5奈米出貨熱轉。

台積電昨天並公布首季美元計價合併營收為188.7億美元，超越財測高標（188億美元），季減3.8％，主要關鍵在於美元匯率走強。

台積毛利率與EPS

根據台積電財報，首季毛利率53.1％，季增0.1個百分點，落在前次法說會預估的52%至54％區間；營業淨利率42％，達到公司預期的40%至42％高標；稅後純益2,254.9億元，季減5.5％，年增8.9％，每股純益8.7元。

台積電表示，3奈米製程出貨占首季晶圓銷售金額9％，較去年第4季的15％下滑，法人分析，主要因為3奈米主力客戶蘋果投片高峰期已過。

5奈米製程出貨占台積電首季晶圓銷售金額37％，較去年第4季增加2個百分點，為占比最高的製程；7奈米製程出貨則占首季晶圓銷售金額19％，也比去年第4季增加2個百分點。

整體來看，包含7奈米及更先進製程的營收達到首季晶圓總銷售金額65％，顯示高速運算需求持續升溫。

台積電首季高效能運算相關類別營收季增3％，占整體營收比重達到46％，是讓營運淡季有撐的關鍵動能。

就其他應用來看，首季智慧手機類別受季節性影響，營收季減16％，整體營收占比為38％；消費性電子產品營收季增33％，成長幅度冠居各類別應用，但占整體營收比重僅2％，占比最低。其他如車用電子業績表現與去年第4季持平，物聯網營收則季增5％。

法人指出，台積電首季合併營收仍受惠於高效能運算需求強勁，推動3奈米、5奈米及7奈米等先進製程產能利用率持續升溫，抵銷智慧手機市況疲弱的干擾。