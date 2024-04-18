台積電重訊公告花蓮災損 預估將在第2季認列相關地震損失30億元

台積電4月18日舉行本季線上法說會，意外出現大當機，一度讓法人大為緊張，但法說會釋出法人密切關切的重要訊號，那就是AI伺服器和加速器等需求非常強勁，台積電上修被歸為該公司高效能運算平台（HPC）中最直接的AI相關晶片年複合成長率逾50%，將由原預估2023到2027年年複合成長率逾50%，延長至2028年。 但壞消息是台積電下修今年車用、智慧手機及物聯網三大平台展望。台積電總裁魏哲家在提出今年產業展望時，提出今年整體半導體產業在總體經濟和地緣政治的不確定性影響，影響消費者信心和終端市場需求比預期還大。

2024-04-18 19:33