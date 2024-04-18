台積電重訊公告花蓮災損 預估將在第2季認列相關地震損失30億元
403地震讓台灣半導體產業受創，台積電（2330）稍早公告，台灣廠區在地震後的第三日結束前完全復原，但此次地震發生有一定數量的生產中晶圓受到影響，預計大部分的生產損失將在第2季恢復，預計地震的總體影響將使第2季毛利率下降約50個基點（basis points）（0.5個百分點），並將在第2季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約新台幣30億元。
台積電公告指出，台積在地震應變和災害預防上擁有豐富經驗與能力，並定期進行安全演習以確保萬全準備，在4月3日地震發生後僅10小時內，晶圓廠設備的復原率超過70%，新建的晶圓廠（如晶圓18廠）的復原率超過80%。感謝台積公司同仁及供應商夥伴的共同努力，台積公司台灣廠區在地震發生後的第三日結束前完全復原。同時持續與客戶保持密切聯繫並適時溝通相關影響。
台積表示，晶圓廠沒有停電，沒有結構性損毀，所有的極紫外光（EUV）曝光機等重要設備也沒有損壞。此次地震發生有一定數量的生產中晶圓受到影響，台積預計大部分的生產損失將在第2季恢復，因此對第2季的營收影響甚微。預計地震的總體影響將使第2季毛利率下降約50個基點（basis points），主要是由於晶圓報廢和材料損耗相關的損失。台積公司全年業績展望以美元計仍將維持一月法說會展望，全年營收預計成長低至中段二十位數百分比。初步估計將於今年第2季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約30億元。
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