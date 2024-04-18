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市調機構預估AI PC 2024年滲透率達15.7%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

資策會產業情報研究所MIC認為，AI PC須具備整合神經網絡單元（NPU）處理器，可在本地端執行生成式AI應用程式。資深產業分析師黃馨表示，由於軟體應用尚未到位，供應商仍保守看待2024年滲透率，隨著生態系廠商投入與軟硬體支援擴充逐步成熟，NPU更廣泛應用在商用、遊戲、創作者、消費性市場，將驅動AI PC快速滲透，預估2024年滲透率達15.7%，隨著更多晶片商投入開發並推出新處理器，加上AI軟體應用多元化，2027年滲透率將達到65.9%。

資策會MIC表示，本地端AI應用的創新使未來PC角色更多元，不僅提升運算速度、節省資源成本與提高安全性，本地端的模型運算與推論將使PC對使用者習慣的掌握度更高，跳脫傳統生產力工具定位，晉升為個人秘書、遊戲教練、創作夥伴甚至朋友，提供更具差異化的使用者體驗。資深產業分析師黃馨表示，基於此趨勢，未來上下游產業供應鏈關係將走向混合、協作，非標準化的產業生態因應而生，供應鏈廠商除了須鞏固自身強項，更要透過擴充生態系、尋求產業聯盟，甚至自行發展軟硬整合服務，創建產品差異性以提高品牌價值。

關注臺廠AI PC商機，資策會MIC資深產業分析師黃馨點出三大機會，首先，為了因應人機互動模式改變、雲端與地端協作能力提升，以及優化使用者體驗，硬體規格必須升級，將帶動零組件廠平均銷售價格（ASP）提升；其次為隨著軟硬體整合的提升，ODM廠將有機會提供次系統給二線廠商。

第三，目前臺灣品牌廠重心在於使用體驗升級，已有其他國際品牌積極利用開源模型訓練，專攻個人助理應用，隨著AI應用更加廣泛，品牌廠將有機會提供具差異性產品體驗，開創新價值。與此同時，廠商須留意四大挑戰：非標準化產品將考驗產品設計與產業供需、開源模式將加速在自發與協作之間取得平衡、語言模型須因應各國審查合規問題，最重要的是面對AI應用新世代，決策者的思維須跟進創新。

AI 生態 資策會

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