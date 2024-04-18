台積電法說三情境 牽動台股

台股連三天拉回後，昨（17）日止跌反彈，後市能否再向上創高，台積電（2330）今天下午法說會釋出的訊息，扮演關鍵風向指標。法人圈沙盤推演台積電法說訊息三情境，將牽動台股走勢及操作策略，如優於市場預期將帶動台股挑戰前高。

綜合華南投顧董事長儲祥生、統一投顧董事長黎方國、元富投顧總經理鄭文賢等看法，目前市場關注法說會焦點主要落在台積電的資本支出、營收預測等兩大項目。不過，市場押寶其將釋出正向訊號，在法說會前夕資金湧入先行卡位，推升台積電昨日股價站回800元大關。

台積電上次法說會預估，2024年資本支出280億至320億美元，並預測2024年營收年增21%至26%。法人指出，如台積電釋出訊息優於市場預期，將會利多於半導體設備、化學、材料等相關類股表現，也有望可吸引外資重回買超行列。

若法說會訊號偏向中性，且資本支出未積極調高，預先反映的相關台積電相關概念股可能會面臨壓力，此時就須關注國際股市狀態，美股、地緣政治關係、美債殖利率等對台股的影響。

而若是釋出保守展望，出現低於市場預期情況，代表景氣並未如外界想像好，將使台積電股價走弱，須待到美國大型科技股財報出爐才會有較明確的下一步方向。