快訊

賴清德對陸釋友善訊號 鄭文燦掌海基會可沉潛養晦

台積電法說三情境 牽動台股

經濟日報／ 記者楊淨淳／台北報導

台股連三天拉回後，昨（17）日止跌反彈，後市能否再向上創高，台積電（2330）今天下午法說會釋出的訊息，扮演關鍵風向指標。法人圈沙盤推演台積電法說訊息三情境，將牽動台股走勢及操作策略，如優於市場預期將帶動台股挑戰前高。

綜合華南投顧董事長儲祥生、統一投顧董事長黎方國、元富投顧總經理鄭文賢等看法，目前市場關注法說會焦點主要落在台積電的資本支出、營收預測等兩大項目。不過，市場押寶其將釋出正向訊號，在法說會前夕資金湧入先行卡位，推升台積電昨日股價站回800元大關。

台積電上次法說會預估，2024年資本支出280億至320億美元，並預測2024年營收年增21%至26%。法人指出，如台積電釋出訊息優於市場預期，將會利多於半導體設備、化學、材料等相關類股表現，也有望可吸引外資重回買超行列。

若法說會訊號偏向中性，且資本支出未積極調高，預先反映的相關台積電相關概念股可能會面臨壓力，此時就須關注國際股市狀態，美股、地緣政治關係、美債殖利率等對台股的影響。

而若是釋出保守展望，出現低於市場預期情況，代表景氣並未如外界想像好，將使台積電股價走弱，須待到美國大型科技股財報出爐才會有較明確的下一步方向。

台積電 台股 法說會

延伸閱讀

潛入台積電女廁偷窺 他辯稱「想變性、了解私密處」被判6月

麥格理：台灣科技業第2季起回歸季節性成長 看好十檔台股

Gogoro再度攜手台積電！擴大淨零轉型行動，導入綠電GoStation電池交換站

台股上漲311點 三大法人賣超261億元

相關新聞

先進晶片製造設備需求下滑 ASML財報失色…示警第2季銷售

全球半導體顯影設備龍頭荷商艾司摩爾（ASML）昨（17）日公布上季財報，受先進晶片製造設備需求下滑拖累，上季獲利銳減，且...

群創看面板「太陽要出來了」 Omdia點出本季將普遍轉盈

面板業大咖同聲看旺後市。群創總經理楊柱祥繼3月初以「急單與春燕報到」形容市況復甦後，昨（17）日釋出更樂觀的看法，高喊「...

台積股價震盪真能衝破900大關？ 外資解讀2利多6風險

護國神山台積電4月12日盤中創下歷史新高的826元後，受美股重挫、中東戰局襲擊，股價連日走軟，15日更失守800大關，但17日又回神重返804元。今（18）日法說前夕的跌宕起伏的走勢，讓日前多家外資法人喊出的台積近千元目標價，成為數十萬股東最大疑惑：「台積電還能續領風騷嗎？」

ASML 財報失色 供應鏈家登、帆宣 布局新領域

儘管艾司摩爾 （ASML）首季財報與本季展望讓人失望，不過，相關供應鏈如極紫外光（EUV）機台相關光罩載具廠商家登、次系...

台積電法說三情境 牽動台股

台股連三天拉回後，昨（17）日止跌反彈，後市能否再向上創高，台積電今天下午法說會釋出的訊息，扮演關鍵風向指標。法人圈沙盤...

超微推 AI PC 處理器 獲聯想、惠普採用...台鏈沾光

超微（AMD）美國時間16日推出兩款全新商用AI PC處理器，號稱是「最強大的商用PC處理器」，較勁英特爾意味濃厚。超微...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。