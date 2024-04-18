三星同步按讚面板市況

護國神山台積電4月12日盤中創下歷史新高的826元後，受美股重挫、中東戰局襲擊，股價連日走軟，15日更失守800大關，但17日又回神重返804元。今（18）日法說前夕的跌宕起伏的走勢，讓日前多家外資法人喊出的台積近千元目標價，成為數十萬股東最大疑惑：「台積電還能續領風騷嗎？」

2024-04-18 06:00