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三星同步按讚面板市況

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

全球液晶電視龍頭南韓三星電子加入按讚面板市況行列，並看好電視尺寸愈來愈大。

台灣三星電子消費性電子產品事業群副總經理林俊元昨（17）日表示，下半年液晶電視市場可望受惠大型運動賽事帶動買氣，銷售將優於去年同期，加上搭載AI功能的電視加入，三星樂觀看待高階及大尺寸機種銷售。

三星已退出LCD面板生產，並大量採購群創（3481）、友達（2409）等台廠生產的LCD面板。業界看好，三星看旺下半年市場銷售，將為台灣面板雙虎帶來更充沛的拉貨動能。

林俊元表示，三星觀察市場銷售趨勢逐漸向75吋以上大尺寸機種移動，今年持續朝該類別市占龍頭邁進。

瞄準AI商機，三星結合最新人工智慧技術，昨日宣布在台推出2024年全新智慧顯示器系列產品，包括Neo QLED智慧顯示器，搭載最新NQ8 AI第三代高效處理器，透過8K AI影像升頻 Pro技術使影像更加細膩真實。

三星電子 電視 面板雙虎

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