群創結盟和碩 攻智慧座艙
群創（3481）衝刺高毛利利基型面板應用迎來重量級夥伴。和碩（4938）昨（17）日公告，將透過子公司斥資12.57億元，入股群創旗下車用面板廠群豐駿科技（CarUX），攜手強攻當紅的智慧座艙市場。
和碩昨天代子公司Asuspower Corporation公告，董事會決議通過投資CarUX Holding Limited。和碩表示，主要是財務性投資。和碩旗下Asuspower Corporation以每股6.949美元（約新台幣213.51元），投資CarUX Holding Limited總計588.81萬股，總投資額約4,091.67萬美元（約新台幣12.57億元）。在完成此交易案後，和碩集團將持有CarUX Holding Limited 4.09%股權。
CarUX Holding Limited主攻智慧座艙面板領域業務。和碩近年在車用電子上也陸續推出智慧座艙相關產品。
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