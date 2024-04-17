神達數位 展出多樣整合軟硬體實力的產品解決方案

神達（3706）旗下深耕車用電子產業多年的神達數位於2024年台北車電展期間展出一系列整合硬體實力及自主開發的軟體服務的產品解決方案：針對消費者推出更高畫質並結合專屬App的行車記錄器、針對車隊管理業者提供進階版的車載視訊管理解決方案以及新一代的車用平板裝置、神達數位也跨足智慧零售領域，推出搭載雙系統的27吋自助服務機。另外，也在展場中展示最新嵌入式電腦設備。

高畫質行車記錄器產品跨界軟體服務領域：神達數位持續推出高畫質4K錄影品質的行車記錄器，新款MiVue E80後鏡頭採用Sony的STARVISTM 2感光元件，更能有效提高近紅外光的靈敏度，在幾乎沒有燈光的環境下拍攝，相較於一般感光元件能提高4倍亮度。同時在聯網服務浪潮下，正式跨足行車記錄器軟體服務領域，推出具有連網功能的行車記錄器MiSentry 12T，透過4G LTE聯網功能及專屬的手機App實現停車即時遠端監控功能，神達數位更透過AI技術，整合影像處理及辨識功能，推出駕駛行為監測功能。使用者可隨時透過手機App分析駕駛行車安全指數，未來將作為在車輛保險金額試算的依據。

進階版車載視訊管理解決方案：連續榮獲台灣精品獎三年得獎殊榮，神達數位推出最多外接七路攝影機的360度全AI進階版車載視訊管理解決方案，不僅可針對車頭前方、車內駕駛，更能即時記錄並偵測車輛二側盲點或大型車輛後方的即時影像，在事故可能發生的前期，透過MioEYE K Series攝影機直接對駕駛提出警示。VisionMax管理平台包含由神達數位自主研發的駕駛行為安全管理解決方案 (RouteSafety Coach)，可將數位地圖以及交通數據資料引進到車隊管理解決方案中。搭配影像AI 分析技術，不僅能更精準的即時提醒司機的不當駕駛行為，同時透過大數據資料分析，使車隊管理以及駕駛行為分析覆蓋範圍更加全面以及完整，有效降低車隊整體的運營成本。

新款8吋車用平板-MioWORK F840：延續為車隊管理情境設計的MioWORK F700系列，F840搭載Android 13系統，同時配備新一代Qualcomm處理器，效能提升80%。與F700系列相比，其外觀高度不變、螢幕解析度與尺寸升級可視範圍更大範圍增加18%，大大增加螢幕上可顯示的資訊。同時針對車隊管理使用情境，MioWORK F840搭配全新的多路影像輸出車用支架，透過車用支架可外接四路攝影鏡頭，能透過連網技術結合雲端服務結合車隊管理平台，實現即時影像傳輸和車輛事件提醒與事件影像備份。

MioWORK F840新增電池膨脹偵測功能，同時搭載自主開發的MiBattery Pro App，搭配MiDM移動設備管理平台，可即時監控電池健康度，控管電池膨脹風險，以增加行車安全。

專為智慧零售所設計的MioSERV S270自助服務機：榮獲2024年iF Award設計大獎，提供Windows/Android雙OS系統選擇，是一款專為速食、零售、餐旅設計的智慧自助服務解決方案，搭配27吋互動式觸碰螢幕、外型簡約時尚、支援雲端後台管理以及彈性模組化硬體設計，可根據不同終端商店需求進行客製化，這款嶄新的智慧自助服務機能為顧客創造更加直覺且高效率的服務體驗外，亦能為商店減少人力成本支出，提升整體營運效率。

嵌入式與邊緣AI電腦，核心驅動未來運算與智能應用：強固型嵌入式電腦MX1擁有寬溫耐壓特性和靈活的模組設計，適合用於機器視覺和工業控制應用，即使在嚴苛環境下也能24小時全天候穩定運行；高效能嵌入式電腦MP1以其緊湊尺寸和搭載的高效Core-i處理器，便於維護的無風扇設計，在緊湊空間中提供最大的CPU運算以及5倍的AI Inference效能；工業級邊緣AI電腦MA1搭載NVIDIA Jetson Orin NX/Nano可提供高達100 TOPS的AI性能，並支援5G/LTE、WiFi和2組1GbE有線網路，適用於智慧城市、零售和製造等各種場景。