研華展示智慧車聯網方案 進軍商用車市場

工業電腦廠研華今天宣布與台灣車聯網協會合作，在台灣國際智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）展出AIoV智慧車聯網方案，可進行駕駛行為管理、提升行車安全、車輛維修預防、增加廣告營收、降低營運成本，共同打造智慧交通與商用車隊國家隊。

研華發布新聞稿說明，此次展出內容，已於越南VINBUS電動巴士、美國、加拿大、拉美與東南亞巴士、歐洲緊急救護車隊、台灣與東南亞冷鏈物流車隊、歐洲與印度工程維修與危險運輸車隊、日本KOMATSU重工車隊實際落地運用。

研華期望未來能與大型商用車車廠，以及各類商用車系統整合商與人工智慧（AI）軟硬體廠商進一步合作。其中，新能源巴士的市場開發，鎖定台灣與新興國家、拉丁美洲、東南亞等地發展。

在今年台灣國際智慧移動展上，研華以多樣化車載平台展出AIoV智慧車聯網方案，包含強固型一體式車載電腦、車載AI主機與車用螢幕、可攜式工業型平板及物流車載應用周邊。

研華與勤崴國際一同展出智慧物流車隊平台，系統會建議最適合的導航路徑及智慧分流，並依照不同車種，提供最佳路徑。研華另與亦捷科際合作，展出即時客運管理系統，可藉由LINE訊息即時推播，讓管理人員得以即時掌握車輛運行狀況。

此外，神達投控旗下負責車用電子業務的神達數位參加台北車電展，展出多項解決方案，包括結合聯網功能的行車記錄器及專屬App服務、車載視訊管理解決方案、車隊管理專用平板、智慧零售領域專用自助服務機，以及嵌入式與邊緣AI電腦。

其中，神達數位推出的車載視訊管理解決方案，可即時記錄並偵測車輛兩側盲點或大型車輛後方的即時影像，在事故可能發生前，透過攝影機直接對駕駛提出警示；搭配影像AI分析技術，能即時提醒司機的不當駕駛行為。