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彭博：以國晶片若斷鏈 台廠迎轉單效益

聯合報／ 編譯葉亭均、記者鍾張涵／綜合報導
圖為晶片示意圖。路透
圖為晶片示意圖。路透

伊朗與以色列衝突情勢緊繃之際，彭博分析師認為，如果雙方衝突擴大，將威脅以色列的晶片生產，但由於以國的全球半導體供應占比不到百分之八，因此影響尚屬輕微，而且台積電與聯電有產能可彌補以色列的晶片生產中斷。

英特爾與高塔半導體在以色列設有晶圓廠，若伊朗與以色列衝突擴大，可能促使以國一些半導體工程師離開中東尋求避難，且晶圓廠運作所需的水、電力和材料供應也可能中斷。但彭博分析師說，英特爾和高塔的晶圓廠合計產能在全球占比不到百分之八，因此對全球半導體供應鏈的影響尚小。

英特爾在以色列中南部城市Kiryat Gat的晶圓廠生產十奈米以下晶片，二○二三年每月生產六點六萬片十二吋晶圓，相較之下，全球先進製程的產能為每月九十萬片。至於高塔半導體在以色列營運兩座晶圓廠，利用八十奈米和更大的節點製程，每月生產六點四萬片八吋晶圓。

彭博分析師指出，最糟的情節是以色列和高塔半導體被迫讓以色列的晶圓廠暫停運作，屆時，台灣的晶圓代工業者將獲得轉單效益，尤其是台積電。

如果英特爾暫停在以色列運作，可能會把部分生產委外，且會讓競爭同業超微（ＡＭＤ）擴大市占。無論是哪種情況，都有利於台積電。目前台積電控制全球百分之四十六的先進製程產能。

至於高塔半導體的客戶，大多是採購車用和消費性電子產品的晶片，這類晶片是利用成熟製程製造，而且這些客戶通常會採用「雙供應來源」的策略，有利於迅速轉向聯電或其他台灣成熟製程晶圓廠，維持晶片供應不受影響。

研究機構TrendForce數據顯示，去年第四季全球前十大晶圓代工業者營收季增百分之七點九，達三百○四點九億美元。其中，台積電三奈米高價製程貢獻營收比重大幅提升，推升台積電第四季全球市占率突破六成。

以色列 半導體 台積電

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