竹科園區第三期計畫 列台積擴廠備援名單

內政部國土管理署19日將召開都委會，預計審議已延宕40年的新竹科學園區第三期計畫。由新竹縣政府接續的「科三期」計畫，面積453.94公頃，將比照竹科引進六大產業，亦即台積電（2330）未來要擴廠尋地，新竹科三期將在備援名單上。

新竹科學園區為國內高科技產業的心臟，但竹科新竹、竹南、龍潭園區使用率皆為98％以上，在竹科寶山二期擴建計劃展開後，新竹科三計畫再度回到討論之列。

作為北台灣最後一塊完整園區空地，新竹科三期計畫一波三折。竹科三期竹東基地最早在1987年提出，在當地地主強烈反對之下，國科會1995年即行為放棄區段徵收，轉往發展竹南園區。

但新竹縣政府仍不放棄，2005年推動「科三期」計畫，於2017年時更擴大範圍，也將原本的「科三期計畫」改為「變更竹東鎮（工研院暨附近地區）特定區主要計畫（第二次通盤檢討）案」。

據新竹縣政府規劃，科三期開發案都市計畫範圍面積453.94公頃，而區段徵收的部分約為300公頃，計畫區位主要開發範圍是竹東頭重、二重、三重與柯子湖部分地區。

土地使用規劃部分，計畫劃設產業專用區約92公頃、住宅區約57公頃、商業區約3.7公頃、農業區約42.7公頃，並劃設公共設施用地約148.8公頃。

新竹縣政府在計畫書上強調，在2036年時，全國用地需求為1,000公頃，新竹縣國土計畫推估新竹縣尚需增設產業用地約556公頃，期盼在區段徵收後縣府所有的完整街廓可以納入科學園區腹地。新竹科三期計畫規劃引進新竹科學園區六大產業為原則，也就是電腦及周邊產業、通訊產業、精密機械、積體電路、生物技術產業與光電產業。