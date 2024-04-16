仁寶啟動傳承交棒 現任董事長許勝雄未入列提名名單

仁寶電腦將於今年股東常會進行董事改選，正式啟動傳承交棒計畫，今日(16日)仁寶公布董事提名名單，公司共計提名15位董事候選人。最重要的是，現任董事長許勝雄並未列入此次的董事提名名單中，公司表示：「仁寶電腦將正式啟動交班計畫！」新任董事長預計將於5月31日股東常會董事改選後選任。

15位董事候選人名單中，董事分別為陳瑞聰、金寶電子工業股份有限公司代表人陳威昌、台灣創業投資股份有限公司代表人柯長崎、許勝傑、許介立、斌寶投資股份有限公司 代表人許吳椿、翁宗斌、許炯奇、Anthony Peter Bonadero、彭聖華，以及獨立董事蔡篤恭、獨立董事沈文忠、獨立董事張立秋、獨立董事洪水樹、獨立董事黃姿婷。

仁寶指出，為持續追求完善的公司治理並促進董事會職能，公司提名獨立董事席次增加到5席，占董事會席次從現行的1/5提高至1/3，並新增一席女性董事。

此外，為秉承原創辦人經營理念及企業永續發展需求，今日仁寶董事會亦通過推派現任董事長許勝雄為金仁寶集團總裁。

仁寶指出，許勝雄董事長擁有超過四十年的產業資歷和豐富的經驗，更在推動產業創新和永續發展方面有卓越的表現。未來，他將繼續指導金仁寶集團的長期事業發展方向與策略，為集團的資源整合與發展做出重要貢獻。