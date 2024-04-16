前委員涉及詐騙 NCC表示震驚與高度遺憾

媒體報導國家通訊傳播委員會（NCC）蕭姓前委員，於2022年卸任離職後，疑違反公務員服務法旋轉門條款，擔任二類電信業者顧問，日前遭地檢署起訴在案。NCC對此表達震驚與高度遺憾，將全力配合檢調調查。

NCC也重申，積極參與政府防制電信詐欺跨部會平臺，強化機關橫向聯繫，共同防制詐騙。自2023年起，與臺灣高等檢察署、檢察機關及司法警察機關建立合作聯繫平臺，在堵詐面向協力防制詐騙，積極辦理防制電信詐欺措施，阻斷境外詐騙門號及境外門號加以語音警示。據統計，2023年3月至2024年2月，NCC督導電信業者攔阻824萬則簡訊、1,884萬通境外來電，並停斷話1,566門，以及發送防詐騙簡訊1億8,083萬則。

NCC近期已預告「電信事業用戶號碼使用管理辦法」草案，要求從事用戶號碼批發轉售的電信事業(虛擬行動網路經營者MVNO) 電信登記，同時亦加強非本國籍人士預付卡管理；另外，在內政部主政之「詐欺犯罪危害防制條例」(暫定)草案中，NCC提出對「在我國漫遊之境外電信服務」 (俗稱黑莓卡、比特卡)的查核措施，共同強化KYC機制、降低國人受詐風險。

NCC明日上午有委員會議， 將公布「電信事業用戶號碼使用管理辦法」草案預告結果以及後續發布進度。NCC強調，未來持續和各界配合，戮力打擊詐欺，期望各界能支持相關修法，持續精進打詐成效。