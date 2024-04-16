快訊

中東局勢緊張！台股跌547點痛失兩萬點大關 金管會信心喊話

台灣治安太好！陸人見騎樓1幕驚呼「膽子好大」 網笑：台灣人只偷這3樣東西

不只青埔3762戶！桃園下午共計「近萬戶停電」 台電揭主因

前委員涉及詐騙 NCC表示震驚與高度遺憾

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片

媒體報導國家通訊傳播委員會（NCC）蕭姓前委員，於2022年卸任離職後，疑違反公務員服務法旋轉門條款，擔任二類電信業者顧問，日前遭地檢署起訴在案。NCC對此表達震驚與高度遺憾，將全力配合檢調調查。

NCC也重申，積極參與政府防制電信詐欺跨部會平臺，強化機關橫向聯繫，共同防制詐騙。自2023年起，與臺灣高等檢察署、檢察機關及司法警察機關建立合作聯繫平臺，在堵詐面向協力防制詐騙，積極辦理防制電信詐欺措施，阻斷境外詐騙門號及境外門號加以語音警示。據統計，2023年3月至2024年2月，NCC督導電信業者攔阻824萬則簡訊、1,884萬通境外來電，並停斷話1,566門，以及發送防詐騙簡訊1億8,083萬則。

NCC近期已預告「電信事業用戶號碼使用管理辦法」草案，要求從事用戶號碼批發轉售的電信事業(虛擬行動網路經營者MVNO) 電信登記，同時亦加強非本國籍人士預付卡管理；另外，在內政部主政之「詐欺犯罪危害防制條例」(暫定)草案中，NCC提出對「在我國漫遊之境外電信服務」 (俗稱黑莓卡、比特卡)的查核措施，共同強化KYC機制、降低國人受詐風險。

NCC明日上午有委員會議， 將公布「電信事業用戶號碼使用管理辦法」草案預告結果以及後續發布進度。NCC強調，未來持續和各界配合，戮力打擊詐欺，期望各界能支持相關修法，持續精進打詐成效。

NCC 詐欺 詐騙

延伸閱讀

前委員疑當電信詐騙集團門神 NCC震驚：持續精進打詐作為

雲林破獲電信詐騙集團 意外發現NCC前委員疑當集團門神

男子慘遭13隻比特犬圍攻撕咬5分鐘 鑽狗籠躲避仍失血身亡

中天新聞台裁處案訴訟 NCC：再取得2件勝訴確定

相關新聞

聯發科蔡力行將於COMPUTEX演講 探討先進半導體技術發展和AI

外貿協會於16日宣布，聯發科副董事長暨執行長蔡力行，將在6月4日於COMPUTEX 2024發表主題演講，探討先進半導體...

瞄準智慧車用領域商機 群創攜CarUX擴大布局智慧座艙生態系

群創（3481）集團瞄準智慧座艙加速成長商機，偕子公司CarUX將於4月24日至26日在台北南港展覽館舉辦的Touch ...

廣達砸16.99億入手2套「微電網系統」落腳美國加州廠

代工大廠廣達（2382）16日宣布，代替位於美國田納西州納許維爾子公司 QMN 公告，為滿足公司營運需求，將以美金高達5...

鴻海宣布認養新北萬里海灘 致力維護生態環境保護

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）推動永續腳步不停歇，16日宣布認養新北市萬里海灘（瑪鋉溪流域），全長600公尺白...

輝達 Blackwell 需求揚！有望助台積電 CoWoS 產能大增150%

輝達（Nvidia）新一代平台Blackwell包括B系列GPU、及整合自家Grace Arm CPU的GB200等。研...

Counterpoint 預期 GenAI 手機到2027年底出貨超過5.5億台

具備生成式AI功能的終端設備興起，AI手機銷售衝高，研調機構 Counterpoint 研究團隊研究《智慧型手機360服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。