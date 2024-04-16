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仁寶正式啟動傳承交棒 現任董座許勝雄未列入此次董事提名名單

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
仁寶電腦。記者吳康瑋／攝影
仁寶電腦。記者吳康瑋／攝影

仁寶電腦（2324）將於今年股東常會進行董事改選，16日公布董事提名名單，現任董事長許勝雄並未列入此次董事提名名單，正式啟動傳承交棒計畫，新任董事長預計將於5月31日股東常會董事改選後選任。

仁寶此次董事會改選共計提名15位候選人，包括陳瑞聰、金寶電子（代表人陳威昌）、董事台灣創業投資股份有限公司（代表人柯長崎）、許勝傑、許介立、斌寶投資股份有限公司（代表人許吳椿）、翁宗斌、許炯奇、Anthony Peter Bonadero、彭聖華，獨立董事蔡篤恭、沈文忠、張立秋、洪水樹、黃姿婷。

為持續追求完善的公司治理並促進董事會職能，仁寶提名獨立董事席次增加到五席，占董事會席次從現行的1/5提高至1/3，並新增一席女性董事。

此外，為秉承原創辦人經營理念及企業永續發展需求，仁寶董事會今日亦通過推派現任董事長許勝雄為金仁寶集團總裁。

許勝雄擁有超過四十年的產業資歷和豐富的經驗，在推動產業創新和永續發展方面有卓越的表現。未來將繼續指導金仁寶集團的長期事業發展方向與策略，為集團的資源整合與發展做出重要的貢獻。

仁寶 許勝雄

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