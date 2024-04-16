磐儀推AIoT解決方案

工業電腦廠磐儀（3594）搶攻AIoT商機，旗下磐旭智能近期在德國紐倫堡舉辦的嵌入式電子與工業電腦展中，發表最新一代人工智慧物聯網（AIoT）解決方案，該系列產品將全面採用聯發科的Genio系列芯片，鎖定人機介面、影音娛樂系統、行業用強固型電腦、工廠邊緣運算設備、智慧零售等領域需求。

市場看好，隨著後續新品上市，可望為磐儀營運增添新動能。

磐旭智能旗下機器視覺相關產品線將整合聯發科最新智慧物聯網平台最新一代物聯網解決方案Genio 510晶片，並共同發展市場產品策略，加速智慧物聯網的AI雲端化轉型，使其在工控領域進行轉型，創新開發市場，並擴展不同的產業應用。

磐旭智能是2013年由磐儀與聯發科合資成立的公司。磐旭智能表示，公司在聯發科平台上深耕十年，充分了解聯發科的優勢，並結合對產業深刻了解，成功將聯發科的技術應用於工業物聯網（IIoT）的各種產品和解決方案中。