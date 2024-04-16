誠美材連巍鐘 辭法人董事

誠美材（4960）昨（15）日公告，14日收到法人董事恆泰國際投資控股股份有限公司代表人連巍鐘辭任書，即日起辭去法人董事代表人職務。外界預期，誠美材經營權之爭下一個決戰戰場將是4月23日董事會提出的董事名單。

誠美材爆發經營權之爭，董事長何昭陽及總經理連巍鐘互相指控對方連結外部勢力奪權，公司原訂昨天召開董事會。不過，何昭陽日前對內部員工發信，指控誠美材大股東之一恆泰公司兩家控股大股東聲稱，連巍鐘有違背恆泰公司董事長職務行為，將保留法律追訴權，為維護公司權益，董事會因此延宕。

誠美材在15日凌晨公告上述訊息，連巍鐘則在昨天傍晚發出聲明稿反擊，何昭陽致內部員工信中，提及如有董事涉訟，將影響公司形象，因此，為免恆泰內部股東爭議影響誠美材公司形象，並作為何昭陽延遲召集董事會理由，因此辭任恆泰法人董事席次。

不過，連巍鐘強調，恆泰與誠美材，在法律上屬於兩個獨立個體，恆泰自身爭議屬於其內部事項，與誠美材無關。連巍鐘表示，他是經恆泰公司股東會選任為董事長，依法即有代表恆泰公司之權，為免除爭議，因此辭任誠美材公司董事，並無損及恆泰公司利益。

他並反擊何昭陽所說26.5%持股（指何昭陽引進大股東天逸已買進誠美材股權）是否有陸資或假外資疑慮，以及天逸吸金的相關新聞是否涉及此次收購誠美材等股票等，應請主管機關經濟部、金管會等明察。